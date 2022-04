“Valdes” es un dúo formado por los hermanos Edu y Pancho Valdés, quienes en el año 2016 lanzaron su primer álbum musical homónimo y, del cual, nació su canción éxito “Bailar sola” ft. Florencia Lucena, Nahuel Barbero y Hernán Ortiz.

Los hermanos cuentan con dos discos más además del mencionado, estos son “Gris” (2018) y “Postal” (2020). También, poseen varios sencillos entre los cuales se encuentran “Algo más”, “Todo lo que hicimos”, y el lanzado en el año 2022 “Volver a casa”.

"Volver a casa" (2022) el último lanzamiento musical de "Valdes". Foto: VALDES

Con “Volver a casa” la banda cordobesa compartió un adelanto de lo que será su próximo álbum, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento, pero promete un bit que vibre entre sus fans y cope las pistas de baile.

“Valdes” en exclusiva con VíaPaís

Desde VíaPaís tuvimos el placer de mantener una conversación en exclusiva con el dúo “Valdes” y, conocer un poco más en profundidad la trayectoria musical de la banda cordobesa que se encuentra conquistando la escena rock pop latinoamericana y que se presentará en el Quilmes Rock.

“¿Cómo decidieron embarcarse en el mundo de la música?”

- Pancho: “No nos quedó otra ja, ja. Edu empezó de más chico inclusive que yo, él asistía a diferentes escuelas y conservatorios y, yo por mi parte, comencé formando bandas y aprendí a ser músico a partir de hacer proyectos musicales”.

“De todas formas, también desde muy chicos estuvimos rodeados por la música, ya que nuestra madre es cantante y nuestro padre bateristas. La música siempre fue algo muy importante en la familia. Creo que fue una mezcla de muchas cosas, no podría definir algo en particular”.

- Edu: “Inclusive, muchos amigos de la familia venían a la casa a tocar y se formaban guitarreadas, era un espíritu muy lindo”.

Foto: VALDES

- Pancho: “Yo creo como conclusión que la vida nos fue llevando sola para ese camino, porque inclusive recuerdo cuando éramos niños con Edu y nos poníamos a bailar con Michael Jackson de fondo, o mismo, viajes por la ruta en familia tocando la guitarra y disfrutando del paisaje”.

“Por su narración me da la impresión de que no siempre tuvieron la idea de hacer música juntos, ¿esto es así?”

- Pancho: “Por mi parte, siquiera, estuvo en mi cabeza la idea de ser músico en un principio. Comenzamos por caminos muy separados y luego nos terminamos por cruzar. Pero una vez que ello sucedió fue increíble porque logramos compatibilizar, yo soy más de rock y del pop y, Edu, por su parte, es más jazzero lo que, una vez fusionado la rompió toda”.

- Edu: “Coincido, y también considero que ya después de tantos años podemos confirmar de cierta forma que nos criamos para este oficio, desde muy chicos, sin darnos cuenta”.

Foto: VALDES

“¿Cómo es el hacer música entre hermanos?”

- Edu: “Como socios musicales fluimos muy bien. Rara vez tenemos algún tipo de diferencia. Quizás, en lo que sí puede existir alguna diferencia es en lo referido a lo estilístico. Pero en lo que se refiere a la música en sí, las canciones salen con mucha facilidad por cómo nos compatibilizamos”.

“¿Cómo definirían su música? ¿Creen que puede ser catalogada como indie?”

- Pancho: “Yo no definiría nuestra música como indie. Si bien nosotros somos gestores de nuestro propio proyecto y tenemos el apoyo de un sello como yo, creo que indie es como un término que se le ha puesto a un tipo, a un género musical, cuando en realidad para mí es un tipo de banda. Son las bandas 100% autogestivas, que se hacen de abajo, que organizan todo ellos sus conciertos. Inclusive creo que hay bandas indie grandes”.

- Edu: “Para mí definitivamente no somos una banda indie. O sea, podemos haber nacido en la cuna o en un nicho de bandas emergentes, si se le quiere decir de otra forma. Pero hoy, después de casi seis años de todo, no somos una banda, digamos, emergente, me parece. Me parece que “Valdes” es un proyecto que está ya un poco más consolidado”.

Foto: VALDES

“Y más allá de la formas de producción, ¿Cómo definirían su música estilísticamente?”

- Pancho: “Y vamos... vamos un poco explorando disco a disco. Si tuviese que englobar todo, hacemos canciones pop que después vamos dándole distintos estilos por disco, por canción. Nos gusta pasar a través de distintas formas de componer, a través de distintos géneros que nos copan y que nos gustaría probar a ver cómo suenan”.

“¿Notaron algún cambio musical desde su primer álbum en el año 2016 a la actualidad?”

- Pancho: “Todos estos años fueron aprendizaje puro. Uno aprende a despojarse de ciertas cosas. Nuestro primer disco fue muy bien recibido dentro de la movida under y quizás al principio nos sentíamos con la presión de que el segundo álbum tenía que tener el mismo procedimiento o mejor”.

“Después nos fuimos despojando un poco de eso y priorizando hacer canciones y aprender a laburar en el oficio de ser músico, que requiere de un montón de otras cosas más, además de saber hacer música”.

Foto: VALDES

“¿Cómo fue el proceso de creación de ‘Volver a casa’?”

- Edu: Fue muy simple. Yo armé una maqueta del tema y un día en el living de mi casa se la hice escuchar a Pancho y juntos armamos el estribillo. Después le empezamos a dar un poco más de vuelta a las estrofas, y, cuando ya teníamos armado se lo llevamos a nuestro productor. Con su ayuda empezamos a pulir bien la estructura y logramos que quede como queríamos que suene”.

“Una vez que logramos la identidad sonora del tema, su melodía, la letra nació muy fácilmente con la ayuda de nuestro equipo”.

- Pancho: “Sí, generalmente nuestro equipo nos ayuda mucho a construir las estrofas. Está bueno porque uno le lleva ideas que están al 60% y ellos te la convierten en algo hermoso y es un laburo muy fluido. Y lo hacemos juntos, todos juntos laburamos”.

“¿Nos podrían adelantar cómo será su próximo disco?”

- Pancho: “En este disco nuevo que se viene siento que la intención se va transformando a medida que avanzan las canciones, pero, en definitiva, nuestro objetivo era hacer un disco que sea un homenaje al rock nacional argentino, a la canción nacional. Desde ahí partimos y después fuimos creando”.

Foto: VALDES

“¿Cómo se preparan para su show en el Quilmes Rock?”

- Pancho: “Estamos muy contentos. Venimos de tocar hace poco acá en Córdoba, en nuestra casa, con nuestra banda completa, así que estamos muy afilados, ansiosos. Lo mejor es que tocamos el mismo día que Gorillaz, así que va a ser increíble”.

“Los festivales en sí siempre son experiencias increíbles. Aprendes un montón sobre cómo se manejan los escenarios, el tiempo, como es la técnica. También el vivir el festival como espectador es alucinante, ver otros proyectos como tocan y estar ahí, entender un montón de cosas de cómo labura la gente que está a otro nivel musical que uno”.

“¿Cómo vivieron la experiencia de la pandemia como artistas?”

- Edu: “Pegó duro... hubo momentos de ansiedad, de tristeza y momentos de euforia. Fueron años muy vertiginosos”.

- Pancho: “Sí, a mí me pegó del lado extrañar el escenario. Para mí el escenario es un momento importante y no tenerlo más fue muy difícil. El perder el contacto con la gente, el estar tocando allí con ellos. Me paso muchas veces de decir ¿Y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Fue raro. Lo peor era que cuando parecía que todo iba a estar bien, de repente se volvía a caer”.

Foto: VALDES

“En este sentido, el viajar a España y dar un show habrá sido un resurgir para ustedes ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia?”

- Edu: “Nos tomó bastante por sorpresa. La verdad, no teníamos ni idea. Ni siquiera sabíamos que nuestro manager nos había inscrito para tocar allá. Incluso, yo había sido papá hace dos meses, entonces fue como bastante loco. Tuvimos que organizar todo en un mes pero una vez allá lo aprovechamos al máximo”.

“Para despedirnos, ¿Les gustaría mandarles un saludo a sus fans?”

- Pancho: “Un beso para todos y todas las que lean esta nota y ¡aguante la música de Córdoba!”.

- Edu: “Me sumo al saludo y decirles que nos pueden buscar en Spotify, nos pueden seguir en Instagram (@valdesmusica), y que los invitamos a nuestros shows que la van a pasar súper bien y ¡no los vamos a defraudar!”.