Vic Mirallas es un músico multiinstrumentista oriundo de Barcelona que ha compartido escenarios durante siete años con el prestigioso músico español Alejandro Sanz. Educado en el Berklee College of Music de Boston, USA, el mismo decidió embarcase en el mundo de la música desde muy temprana edad, logrando contar actualmente con una prolífera carrera artística con colaboraciones con grandes figuras de la escena urbano y pop como Camilo y Ca7riel.

'Crucidramas' el último álbum de Vic Mirallas lanzado en el año 2021. Foto: Vic Mirallas

Vic ha protagonizado varias giras internacionales de la mano de Alejandro Sanz, desempeñándose como cantante y saxofonista, pero desde la pandemia el mismo decidió dejar de formar parte de la banda del legendario músico madrileño para enfocarse en su carrera como solista.

Es por ello que, actualmente, se encuentra de gira con su disco del año 2021 “Crucidramas” el cual podremos disfrutar en vivo desde Buenos Aires, ya que, el músico se presentará en el Quilmes Rock y el 4 de mayo en Niceto Club.

Vic Mirallas se presentará el 4 de mayo en Niceto Club. Foto: Vic Mir

Vic Mirallas en exclusiva con VíaPaís

Desde VíaPaís tuvimos el placer de mantener una conversación en exclusiva con Vic Mirallas y, conocer un poco más en profundidad la carrera artística del músico español que se encuentra conquistando la escena del pop.

“¿Cómo decidiste embarcarte en el mundo de la música?”

-“Pues, vengo de una familia de músicos y desde muy pequeño he estado en contacto con la música, yendo a conservatorios y, básicamente, nunca pensé en dedicarme a otra cosa. Tampoco se me daba muy bien otra cosa, un poco que tiré por lo seguro, por lo que sabía que algún tipo de talento tenía. Y bueno, desde ese entonces ha sido un no parar de hacer proyectos diferentes, estilos, tocar con distinta gente, hasta que decidí enfocarme cien por ciento con lo mío... y aquí estoy”.

“Tu música es muy amplia, muy variada, ¿cómo podrías definirla?”

-“Creo que la gente tiene dificultades a la hora de definir mi estilo porque me he embebido de muchos géneros diferentes y, depende del año o del día, me apetece escribir un bolero o quizás algo más complejo musicalmente, con muchos detalles de producción, o, directamente, hacer algo simple. Para englobarlo diría pop, pero, me gustaría que la gente meta sus propias subcategorías y también, me gustaría que se catalogara simplemente como música”.

Vic Mirallas, el músico español que conquista la escena pop. Foto: Vic Mir

“¿Cómo se dio la colaboración con Camilo?, una de las figuras del momento en la escena pop”

-”Pues, él me escribió por Instagram y me dijo ‘me encanta tu canción Babia’ y yo no sabía ni quien era; vi que tenía la cuenta verificada y que tenía millones y millones de seguidores, entonces decidí entrar a su cuenta de YouTube, pero escuché una canción que era muy reguetonera y, a mí mucho no me gusta el estilo, pero, también vi un video que salía él tocando la guitarra solo y cantando súper bien y dije... wow... es un muy buen músico. Entonces, decidí ponerme a indagar más sobre él y finalmente terminé por ofrecerle una colaboración, a lo que, sin dudarlo, me respondió que sí. La canción la escribí pensando un poco en él y tengo, incluso, el audio de cuando se la mandé y él respondiéndome muy eufóricamente ‘¡Qué padre! ¡Me encanta!’”.

“Y, ¿cómo fue la experiencia de formar parte de la banda de Alejandro Sanz?”

-”Yo estaba estudiando saxo y jazz en la Universidad de Berklee y me dijeron que había un casting para ser saxofonista y corista de un artista internacional. No me dijeron quien era. Yo durante toda mi infancia he escuchado a Alejandro y me conocía sus discos de memoria y, hasta dos días antes del casting no me dijeron que se trataba de él, así que, en el momento quedé muy sorprendido y me resultaba muy gracioso que ya me sabía todos sus canciones y arreglos de saxo por lo que no tuve que estudiar mucho”.

“De todas formas, cuando llegué al lugar de la entrevista me topé con una fila muy larga de diferentes artistas latinos que querían audicionar y, lo que creo que hizo que me seleccionaran fue que cantara porque realmente había muy buenos instrumentistas... pero yo me destacaba por ese hecho. Y, realmente, fue una experiencia extraordinaria, fueron alrededor de 6 o 7 años de viajar por el mundo.”

Vic Mirallas, el músico español que conquista la escena pop. Foto: Vic Mir

“¿Tenés alguna colaboración nueva en mente? ¿Hay algún o alguna artista con el o la que preferirías hacerlo?”

-”Me encantaría tener una colaboración con Jorge Drexler. Ahora estoy en un ‘mood’ de colaborar con gente que no sea tan famosas, aunque, desde ya, Jorge mueve mucha gente. Tengo ganas de basarme menos en los números que, es lo que he hecho desde que me he lanzado como solista e, ir un poco más hacia algo que artísticamente exprese realmente lo que quiero hacer”.

“¿Pudiste notar algún cambio entre tu álbum ‘Aquí y así' del año 2017 y ‘Crucidramas’ del 2021?″

-”Pues, yo considero que sí. Con el paso del tiempo uno va madurando, creciendo. Opino que cuando era más joven tenía la tendencia de mostrar un poco o casi todo lo que sabía musicalmente y, con el tiempo, he madurado la idea del ‘menos es más’ y enfocarme en simplificar o no dedicarme tanto a los detalles aunque... a veces me sobrepaso.

“Pero sí, en ‘Aquí y así' dejé la producción en manos de alguien más y en ‘Crucidramas’ me he encargado de básicamente todo, con ayuda de otros desde ya, pero me he involucrado mucho más en la producción. Antes, yo tenía la idea de que era músico, compositor, y nada más. Ahora, cada vez me involucro más en el resto de lo que hace a un álbum”.

“En tus canciones se nota una gran impronta personal, muchas hablan de temas personales, ¿hay alguna que te signifique más que el resto?”

-”Yo creo que la más personal es Ruina de mi último disco Crucidramas. Es un poco un diario personal, lo compuso durante la cuarentena y es un tema que me toca muy de cerca. Es acerca de los vicios que tienes y que no paras de repetir. Patrones que sabes que no están bien y que se repiten en loop. Sin duda, esta canción es la que más me marcó a nivel personal e, incluso, muchos músicos la han valorado positivamente”.

Vic Mirallas, el músico español que conquista la escena pop. Foto: Vic Mir

“Ya que te referiste a la pandemia, ¿cómo te trató la misma en el plano musical?”

-”Yo estaba en Buenos Aires cuando anunciaron la pandemia. Me encontraba de gira con Alejandro y nos quedaban algunos shows por delante. Así que, de forma repentina, me tuve que regresar a Barcelona sin saber muy bien que sucedería con mi vida profesional y, fue entonces, cuando Warner Music me ofreció firmar un contrato, lo cual fue, sin dudas, un gran alivio y me dio la seguridad de que podía retomar mi carrera como solista. Por lo que, finalmente terminé abandonando la banda de Alejandro y enfocando todas mis energías a mi proyecto, teniendo en mente que a partir de ese momento ya me podía valer por mí mismo.”

“¿Cómo te tiene tu regreso a la Argentina? ¿Podrías adelantarnos algo sobre tus shows en el Quilmes Rock y Niceto?”

-”Bueno, voy con grandes músicos, nunca he tocado con ellos, lo cual me genera ciertos nervios, pero, todos ellos fueron súper recomendados y me da muchas ganas de probar cómo es que ellos interpretan, entienden, mi música. Lo del Quilmes Rock va a estar estupendo, para mí es una experiencia genial, voy a tener el honor de conocer a grandes artistas, lo cual me entusiasma muchísimo. Sin dudas, van a ser dos semanas intensas las que estaré en Argentina y, si llego a lograr llenar Niceto para mí, será una experiencia brutal porque realmente es un espacio muy grande y esta sería mi primera vez tocando en el país como solista”.

Vic Mirallas, el músico español que conquista la escena pop Foto: Vic Mirallas

“Tu público en el país está creciendo día tras día, ¿te gustaría mandarles algún saludo?”

-”Si desde ya. Recibo muchos mensajes de fans del país quienes me preguntan ‘¿Cuándo vendrás a la Argentina?’, así que, quisiera invitarlos este 4 de mayo a Niceto y, desde ya, al Quilmes Rock, y decirles que va a ser un gran honor para mí compartir mi música con ellos”.

“Por último, ¿Nos podrías adelantar algún proyecto o lanzamiento musical en el que estés trabajando?”

-”Aún no lo he anunciado en mis redes sociales, pero, este 6 de mayo, durante mi estadía en la Argentina, lanzaré mi primer single de lo último que he estado produciendo, con un videoclip que estuve rodando durante estos días. Tengo muchas ganas de compartirlo, se trata de una canción muy personal que habla sobre la frustración que te genera como artista la presión ejercida por las multinacionales, que buscan que la música genere siempre mucho dinero, cuando realmente la pregunta que gira por mi cabeza es qué quiero aportar en esta vida con mi arte”.