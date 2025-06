Tras los escandalosos comentarios de su exempleada, Alejandro Sanz se pronunció en redes: “Personas adultas”

Alejandro Sanz se pronunció esta tarde sobre las fuertes acusaciones que expuso una joven llamada Ivet Playá, que fue su fan y hace algunos años formó parte de su equipo. El cantautor contó su versión de los hechos e hizo pública una situación que habría molestado a la chica.

La chica de 26 años comentó que en 2015 “comenzó todo”, cuando Sanz, su ídolo, la comenzó a seguir en Instagram, le “likeaba” posteos y hasta compartía sus publicaciones. Más tarde comenzó a trabajar para él y también iniciaron una relación personal. Con poca claridad, la joven lo acusó de “haberla ilusionado” y haber tenido “actitudes inaceptables” en materia “moral y humana”.

Ante sus duras palabras, que luego debió aclarar para que no se “interpretara que hubo un delito sexual”, Sanz decidió pronunciarse mediante sus redes con un mensajes contundente.

Qué dijo Alejandro Sanz sobre la acusación de la joven

En su mensaje, Sanz reconoce el vínculo con la joven, dejando en claro que no hubo delito, ya que ambos eran “adultos” y señala entre líneas que era una “relación informal”.

El descargo de Alejandro Sánz ante las acusaciones de una exempleada

“Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", comienza el descargo.

En el siguiente párrafo menciona un hecho, considerándolo el detonante del accionar de Playá. “En mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no", dijo.

Y concluyó: “Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".

La denuncia de la joven contra Alejandro Sanz

Ivet contó que quedaron “por primera vez en privado” cuando ella cumplió 18 años y él tenía 49. “Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era desde el principio: era una niña. Una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él", señala la chica.

“Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque él me contrató para trabajar”, cuenta. Luego de eso Ivet asegura que su vínculo con Sanz se volvió “íntimo y sexual”. “Se suponía que estaba viviendo un sueño, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, agregó.

Si bien se deduce que la joven reclama haber sido víctima de una relación de poder, su descargo no es muy específico. En redes se la acusó de “despechada” y destacan que, pese a la diferencia de edad, el vínculo íntimo que habría existido comenzó cuando ya era mayor.

“Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada. Me siento incluso sucia porque no sé quien ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, advierte la joven, se entiende que en referencia a material íntimo.

“Creo que soy de las pocas que puedo hacerlo, de plantarme aquí y demostrar que, tarde o temprano, la verdad sale la luz. Conmigo se ha equivocado”, sentenció.

Tras el escándalo, la aclaración

El revuelo que generó su video también desató una lluvia de especulaciones, principalmente no faltó la lectura sobre un supuesto abuso sexual por parte del cantante.

La aclaración de Ivet sobre Alejandro Sanz

Ante la oleada de comentarios, Ivet se vio en la necesidad de descartar las hipótesis sobre actos delictivos.

“Todas mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables, evitando así interpretaciones erróneas que puedan desvirtuar mi verdad, o desviar el foco hacia otro tipo de hechos que no han ocurrido", señaló. Y especificó: “En ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”.

Por último, prometió: “Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os lo merecéis, y mi historia también”.