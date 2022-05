Robert De Niro se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires filmando la serie Nada dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat junto a Guillermo Francella y Luis Brandoni.

No es la primera vez que el actor se encuentra en el país, ya que en el año 1981 vino a rodar junto a Martín Scorsese Toro Salvaje. Ya en aquel entonces, De Niro se mostró como un amante de la cultura argentina y de sus tradiciones, y, como no podía ser de otra manera, el público nacional enloquece con cada una de sus visitas.

Robert de Niro en la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina junto a Luis Brandoni y el resto del equipo de rodaje de la serie "Nada".

Cómo es el video que muestra a Robert De Niro negándole una foto a una fan

Este día miércoles, una usuario de Twitter compartió un video que no tardó en viralizarse: el momento en que ella le pide una foto a Robert De Niro y este se niega.

“Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista” expresaba con gran decepción la mujer quien, acto seguido, expresaba que se había dirigido al restaurante Four Seasons al enterarse de que allí se encontraba el actor junto a su novia e hija.

El video tuvo todo tipo de repercusiones, hay quienes aseguraban que De Niro probablemente se sentiría agotado y quería tan solo disfrutar de un momento en familia, y hay otros que, sostienen que fue muy mala la reacción por parte del actor quien, inclusive, trató de “grosera” a su fanática.