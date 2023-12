En medio de los rumores de separación de su novio, Andrea Rincón compartió un polémico mensaje: “Hay que morir para renacer”

Hace un tiempo que Andrea Rincón decidió mantener un perfil más bajo. Sin embargo, este año fue protagonista de varias noticas como fue su bautismo que generó muchos comentarios, su compromiso con su novio y la fuerte pelea que tuvo en un programa de televisión con Belén Francese.

Hace unas semanas que la actriz compartió parte de su viaje por París, y el deseo que había pedido en esa ciudad con la que tiene una conexión especial. Según ella misma indicaba, todo iba bien entre ella y su pareja y se iban a casar pronto.

Andrea Rincón llorando por la propuesta de casamiento de su pareja. (Foto: captura de pantalla de TikTok)

Aseguran que Andrea Rincón se separó a meses de comprometerse

Sin embargo, en las últimas horas fue Ángel de Brito quien reveló en sus historias de Instagram que Andrea Rincón y Mauricio Corrado se separaron, más allá de que ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el tema.

¿Andrea Rincón se separó?”, le preguntaron al conductor de LAM en su perfil de la red social. A lo que respondió “Sí”, pero no dio más detalles sobre el tema.

Ángel de Brito aseguró que Andrea Rincón se separó Foto: instagram/angeldebritook

En medio de los rumores de separación, el curioso mensaje que dejó Andrea Rincón

La actriz sorprendió en sus redes sociales con un reflexivo mensaje que generó repercusiones: “Hoy solo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Sé que para algunos es y fue, más difícil que para otros, pero sin embargo estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer”.

En medio de los rumores de separación, el curioso mensaje que dejó Andrea Rincón Foto: instagram/andrearincontop

“Aunque ni yo hoy entienda por completo todo lo que Dios me hizo atravesar este año, confío ciegamente en él, porque para los que aman a Dios, todo les ayuda para su bien”, agregó.

“Y gracias con el corazón en la mano para todos aquellos que me acompañaron en este año tan difícil pero tan necesario, y aún más a los que no creen en Dios, porque la empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí no lo voy a olvidar nunca”, añadió la actriz.

Luego comentó: “Jamás imaginé que cuando uno decía ‘me estoy desangrando’, el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte”.