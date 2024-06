Emiliano Pinsón habló sobre su lucha contra el Parkinson: “Es una enfermedad cruel y dolorosa”

A mediados de 2022, Emiliano Pinsón reveló públicamente que había sido diagnosticado con Parkinson. Desde entonces, el reconocido periodista deportivo compartió en varias ocasiones su lucha contra esta desafiante enfermedad.

Recientemente, tras recibir el premio Martín Fierro al Mejor Comentarista Deportivo por su labor en Radio con Vos y emocionar a todos con su potente discurso, Emiliano pasó por el programa Noche al Dente (América) y contó cómo vive este momento tan significativo en su vida.

“Para mí todo lo que estoy viviendo es mágico, incluso con Parkinson porque comparándome con el anterior Emiliano me siento mucho mejor, más empático, más despierto a la hora de pensar, de ver las cosas”, expresó el periodista, mostrando una perspectiva positiva y resiliente ante la adversidad.

Emiliano Pinsón y su lucha con una enfermedad dolorosa y desafiante

Respecto a su enfermedad, Emiliano fue claro y honesto: “Es una enfermedad cruel, muy dolorosa en el día a día, en lo cotidiano pero es lo que me pasa. Cuando me diagnosticaron decidí enfrentarlo por una cuestión de vivir”. Sus palabras reflejan la determinación y valentía con la que decidió encarar este difícil capítulo de su vida.

El periodista no abandonará la radio, solo cambiará de horario por su salud.

El periodista también compartió cómo impactó el diagnóstico en sus relaciones personales: “Me di cuenta en este tiempo, que me pasó algo increíble y es que siento que la gente me quiere. Con mis amigos nos queremos más, mis relaciones en todo sentido han mejorado”, reveló con gratitud.

Emiliano reconoció el apoyo que recibió de su entorno

Emiliano destacó el apoyo que recibió tanto de colegas como de seguidores: “Yo me siento muy querido en el ambiente, me han llamado o mandado un mensaje personas con las que no trabajé nunca diciéndome ‘si me necesitas llamame’”. Este respaldo le ha brindado una gran fortaleza emocional en su lucha diaria.

“Mis seguidores, mis oyentes me dicen cosas preciosas en la calle. Hay gente que se me ha puesto a llorar o te dicen ‘gracias a vos mi papá se animó a enfrentarlo’”, remarcó, subrayando el impacto positivo que su testimonio ha tenido en la vida de otras personas.

El mensaje de esperanza y fortaleza que dio Emiliano Pinsón

En una emotiva confesión, Emiliano habló sobre el papel que desempeña como padre y cómo esto influyó en su perspectiva de vida: “Yo siempre pensé que la misión de muchos de nosotros era ser papá. Yo he sido un padre muy feliz, estoy orgulloso de mis hijos, los hemos criado muy bien con la mamá, a pesar de que nos separamos hace muchos años. Seguimos siendo familia y a mí toda esa cuestión me ayudó a hacerme más fuerte”.

Emiliano posa junto a su premio. Foto: Gentileza

Finalmente, el periodista concluyó con un mensaje esperanzador: “Yo ahora puedo ser ejemplo para muchos. Es mi misión ahora, comunicar esto: se puede vivir, es jodido y difícil pero se puede”. Sus palabras no solo inspiran a quienes padecen la misma enfermedad, sino que también muestran la importancia de la resiliencia y el apoyo en los momentos más difíciles.