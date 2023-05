Preocupa la salud de Michael J. Fox: el actor vaticinó un futuro desesperanzador

Cuanto tenía tan solo 29 años, Michael J. Fox fue diagnosticado con mal de Parkinson, enfermedad que se cobró su prometedora carrera dentro de la industria hollywoodense.

El protagonista de Volver al futuro se encontraba rodando Doctor Hollywood, cuando la noticia inundó su vida. Tras conocer el diagnóstico, se entregó al alcohol pero finalmente decidió buscar ayuda y dejó de beber por completo. Recién en 1998, decidió hacer público su estado de salud.

Volver al futuro Foto: Archivo

Sin embargo, con el tiempo Fox tomó fuerzas y se convirtió en un gran ejemplo de superación, además de que creó una fundación a la que dedica todo su tiempo y bienes en pos de concientizar sobre la enfermedad.

Christopher Lloyd y Michael Fox en la Comic-Con 2022 en Nueva York.

La positividad lo llevó a Fox a declarar en el 2022 en la Comic-Con de Nueva York, lo siguiente: “El Parkinson es un regalo y no lo cambiaría por nada. Gente como Cristopher Lloyd [El ‘Doctor Brown’ de Volver al futuro] siempre estuvo ahí para mí, al igual que ustedes. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me dieron: tener la voz para hacer esto y ayudar a otras personas”.

Michael J. Fox vaticinó un futuro desesperanzador

En una charla íntima con el programa CBS Sunday Morning, Michael J. Fox habló a corazón abierto sobre cómo transita el mal de Parkinson a sus 61 años, y vaticinó un futuro desesperanzador - recordemos que, aún, la enfermedad no tiene cura -.

“No voy a mentir. Se está poniendo cada día más difícil. Así son las cosas”, expresó de forma desalentadora el actor, quien luego explicó: “Tuve una cirugía de columna, porque tenía un tumor. La operación perjudicó la forma en la que camino”.

Michael J. Fox

“El Parkinson es un gran asesino. Te caés, te agarrás una neumonía… son todas formas sutiles que te atrapan”, sentenció Fox, quien agregó que en el último tiempo sufrió varias caídas en las que se quebró diferentes partes del cuerpo, tales como brazos, manos y hasta su rostro.

En este sentido, Fox fue categórico y vaticinó: “Uno no muere de Parkinson. Morís con Parkinson. Así que estuve pensando este tiempo en el tema de la mortalidad no voy a llegar a tener 80 años”.