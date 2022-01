Embarazada de cuatro meses, Mica Viciconte transita la dulce espera de lo que será su primer bebé fruto de su relación con Fabián Cubero. Mientras aguardan la llegada de un nuevo integrante a la familia, la deportista muestra el crecimiento de su pancita en las redes sociales.

Desde uno de sus últimos posteos en Instagram, la futura mamá de Luca compartió una foto en ropa interior donde dejó ver las marcas de su cuerpo y reflexionó acerca de la importancia de aceptarse una tal cual es. La participante de “MasterChef Celebrity” dejó ver las estrías en el contorno de sus piernas y recibió miles de mensajes de apoyo.

“De chica me costaba aceptar algunas cosas de mi piel; por ejemplo cuando me empezaron a salir las primeras estrías. No me sentía segura e intentaba ocultarlo”, reconoció en la publicación de Instagram donde posó con un top y bombacha negros. Luego siguió: “Por suerte con el paso del tiempo fui ganando más confianza en mi misma, y hoy puedo decir que me enorgullezco de cómo soy. Yo soy mi venus, mi propia diosa, y mi cuerpo es un templo que debo cuidar”.

Mostró las marcas en su piel Foto: Instagram/MicaViciconte

Sus tiernas fotos recibieron más de 60 mil “me gusta” de parte de los usuarios y comentarios de todo tipo como: ”Waaaauuuu guapísima”, “Ayyyyy pero que hermosaaaa”, “Bombonaaaa”. Y muchas mujeres también le contaron sus propias experiencias y dejaron consejos sobre cómo prevenir y tratar las marcas en la piel.

Mostró las marcas en su piel Foto: Instagram/MicaViciconte

Cómo fue la búsqueda de Mica Viciconte para quedar embarazada

La ex “Combate” detalló cómo vivió los primeros meses del embarazo, cuando la noticia todavía no era pública pero ya circulaban los rumores. En una entrevista con Caras contó: “Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba. Recién al tercer mes exacto dejó de pasar”.

Además reveló que debió insistirle al exfutbolista para buscar tener un hijo juntos. Después de más de cuatro años y medio en pareja, Mica le propuso al exfutbolista que era momento de agrandar la familia, pero él puso cierta resistencia al principio ya que quería esperar al próximo año. Cubero, quien ya es padre de Allegra, Sienna e Indiana que tuvo con Nicole Neumann, aceptó la propuesta de su novia y comenzaron con algunos chequeos médicos.

Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero Foto: Instagram/MicaViciconte

“Primero me di la vacuna de la gripe y luego las dos para el Covid-19. Recién ahí, y por recomendación médica, empezamos. También me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tuviera que hacer un tratamiento. Eso me estresó”, confesó Mica.