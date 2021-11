Varias personas fueron las que se pusieron de pie y aplaudieron a Mirtha Legrand, quien a sus 94 años y tras haber sido operada a fines de septiembre por una obstrucción coronaria decidió igual asistir a La Rural para emitir su voto en estas elecciones legislativas.

El comunicado de Mirtha Legrand tras haber recibido el alta.

Impecable como siempre, con un conjunto de saco y pollera de vestir en tono verde agua, la diva le pidió a su chofer que la llevara a ejercer su derecho civil y aunque tuvo poco contacto con la prensa, en una llamada para Teleshow, expresó su emoción al respecto.

“Anoche no dormí por la emoción de votar. Voté en La Rural y me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo”, comentó y agregó: “Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”.

La conductora fue a votar a sus 94 años.

En relación a su estado de salud, “La Chiqui” dijo que está en plena recuperación. Es que en su última intervención quirúrjica que fue a fines de septiembre, le colocaron dos stents para garantizar la circulación del torrente sanguíneo.

“La señora Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio a las 15 horas a realizarse estudios en el servicio de cardiología”, señalaba la primera parte del comunicado oficial del Sanatorio Mater Dei.

El parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

“A las 17 horas se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria, que se resolvió con la colocación de dos stents. “Se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo acompañada por su familia”, concluía.