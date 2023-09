El triste relato de Ariana Grande sobre su adolescencia

Ariana Grande es una de las cantantes más exitosas del mundo. En su cuenta personal de Instagram cuenta con más de 324 millones de seguidores, la mayoría son sus fans desde hace mucho tiempo, e incluso la siguen desde sus primeros pasos como actriz.

Pero junto con su gran salto a la fama debido a su aparición en Nickelodeon, llegaron los grandes problemas de la exposición. Es que el público está atento a todos los detalles, y la apariencia se pone como las cosas más importantes, debido a las imposiciones de la sociedad, más en ese momento. Fue por ello que la artista pop se sinceró y entre lágrima contó una terrible situación.

Ariana Grande

El lamento de Ariana Grande por aplicarse bótox tan joven

Los retoques estéticos antes eran moneda corriente, pero con el paso del tiempo la sociedad comenzó a cuestionarse ciertas imposiciones sobre los famosos, especialmente sobre las mujeres.

En ese sentido es que Ariana Grande reveló, entre lágrimas, su lamento por haberse aplicado bótox desde tan joven y contó por qué dejó de lado todos esos procedimientos. “Siento que mi relación con la belleza ha cambiado mucho con el paso de los años. Especialmente porque empecé muy joven. Estar expuesta a muchas voces desde temprana edad, especialmente con personas que tienen cosas que decir sobre tu apariencia. Es muy difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no, pero a los 17 años no lo sabes”, confesó.

La cantante se mostró muy movilizada al hablar de algo íntimo. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras grababa una pieza audiovisual para Vogue mostrando su rutina de cuidado facial y maquillaje, la actriz comentó: “Siendo plenamente transparente, y como persona que trabaja en la industria de la belleza, les diré algo mientras maquillo mis labios, usé mucho relleno de labios y bótox a lo largo de los años”.

Y, también develó el motivo por el cual tomó la decisión de no realizarse otra cirugía en la cara: “Dejé de usarlo en 2018 porque sentí que era demasiado. Sentí como si me estuviera escondiendo”. Después, entre lágrimas, resaltó que “no esperaba ponerme tan emocional sobre esto”.

“Usaba el maquillaje como algo para ocultarme y cada vez era más cabello o un delineador más pesado. Aún le tengo cariño a ese producto y lo aprecio”, continuó, y cerró, orgullosa: “Pero creo que a medida que voy cumpliendo años, esa ya no es la intención. Ahora es una forma de expresarme, de resaltar lo que hay. ¡Nuestra relación con la belleza es tan personal!”.