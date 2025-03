El tremendo comentario homofóbico de Zulemita Menem sobre Roberto Piazza que causó indignación

Zulema Menem, más conocida como Zulemita, quedó en el centro de la polémica tras lanzar un comentario homofóbico contra el diseñador de modas Roberto Piazza. Todo se originó en redes sociales, en medio de un cruce de opiniones sobre el actual gobierno de Javier Milei, y su respuesta generó una ola de críticas.

La discusión comenzó cuando Piazza, quien mantiene una buena relación con Milei y su pareja, Amalia “Yuyito” González, se pronunció en defensa del presidente. Durante una cena en la Quinta de Olivos, el modisto cuestionó a algunos artistas que criticaron al mandatario y apuntó directamente contra Lali Espósito y María Becerra: “No me importan demasiado, hay muchas más, tan malas como esas, que ahora opinan y ahora hablan, pero cuando estaba la condenada no hablaba ninguna”.

Piazza también calificó de “imbéciles” a los artistas que manifestaron su descontento con el gobierno. Su postura fue celebrada por seguidores libertarios en redes sociales, y uno de ellos comentó: “Tipazo Roberto Piazza, atendió a todos los kukardos en 2 minutos”.

El comentario de Zulemita sobre Roberto Piazza y la reacción en redes

En respuesta al elogio hacia Piazza, Zulemita lanzó una frase que desató el repudio generalizado: “¿Tipazo? Soy fan de tu cuenta, pero en esta no te banco. Este trolo es el camaleón más repugnante que vi en mi vida”.

El uso de la palabra “trolo” con tono despectivo fue interpretado como un ataque directo a Piazza y a la comunidad LGBTQ+. Como si fuera poco, la hija del ex mandatario adjuntó capturas de noticias del 2010, en las que Piazza le pedía a Cristina Kirchner que fuera madrina de su casamiento.

Las reacciones no tardaron en llegar, y muchos usuarios repudiaron su actitud, señalando que sus palabras refuerzan discursos discriminatorios. En contrapartida, algunos simpatizantes libertarios celebraron su comentario y apoyaron su postura.