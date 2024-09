El tenso momento que vivió Sofía ‘Jujuy’ Jiménez durante la madrugada en su casa: “Llamé a la policía”

Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, la reconocida modelo y conductora, vivió un momento de pánico en su último viaje a su provincia natal, Jujuy. Lo que comenzó como una tranquila visita para asistir al casamiento de una amiga, terminó en una experiencia aterradora que la obligó a llamar a la policía en plena madrugada. La ex de Juan Martín del Potro contó los detalles del incidente a través de sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores.

En su relato, Jujuy explicó que la noche del viernes decidió irse a dormir temprano. Sin embargo, cerca de las 2 de la mañana, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un inquietante sonido. “Estaba entrando tranquila a mi cuarto, cuando de repente escucho ‘shhh’”, detalló. Aunque al principio creyó que se trataba de su imaginación, no tardó en darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en su casa.

Sofía 'Jujuy' contó el momento de terror que vivió en su casa.

El susto de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez que terminó en un llamado a la policía

La situación se tornó más escalofriante cuando Sofía despertó a su familia para verificar si también escuchaban los sonidos. “Desperté a las chicas y a mi mamá, y cuando escucharon me dijeron que sí. Había alguien abajo”, reveló la modelo. Fue entonces cuando, invadidas por los nervios, decidieron no tomar riesgos y llamaron a las autoridades.

La llegada de la policía fue rápida, pero la tensión no disminuyó. Según Jujuy, los agentes tuvieron que romper un vidrio de la cocina para ingresar, ya que no había otra forma de abrir la puerta. “Rompemos un vidrio porque no teníamos como tirar la puerta y nunca encontramos nada. Pero hubo ruidos, no íbamos a romper el vidrio en vano, éramos tres escuchando”, afirmó, visiblemente conmocionada por el suceso.

El incidente no quedó ahí. Al día siguiente, un técnico fue a su casa para reparar el vidrio roto y, tras escuchar la historia, sorprendió a Sofía con una explicación insólita. “El tipo del vidrio nos dijo que podía ser una lechuza. Ahí googleé. ¿Cómo hace la lechuza? Shhh. Y me acordé de todo”, contó entre risas, recuperada del susto.