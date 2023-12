El llanto de Wanda Nara al hablar de su familia: “No tengo fuerzas”

Wanda Nara no solo es una estrella de los medios de comunicación en el país, sino que en Europa es conocida y tiene su propia carrera artística, motivo por el que fue convocada para participar del Bailando con las estrellas italiano.

La conductora se encuentra viajando todo el tiempo ya que pasa varios días en Roma para poder practicar para cada gala y luego se va unos días a su casa de Estambul, Turquía donde está su familia.

Ante sus viajes, su problema de salud y la exigencia del certamen, la famosa se muestra muy agotada por lo que no pudo aguantar las lágrimas y lloró mientras estaba en la televisión italiana.

Wanda Nara rompió en llanto al hablar de sus hijos Foto: instagram/wanda_

Si bien sus hijos menores se encuentran al cuidado de Mauro Icardi, y Valentino el mayor vive en Argentina debido a que es jugador de las inferiores de River. Wanda confesó que no está pasando por un buen momento emocional.

Wanda Nara rompió en llanto al hablar de sus hijos Foto: instagram

La angustia de Wanda Nara en la televisión italiana

La conductora contó que su hija más chica le reclamó su ausencia en la casa. “La semana pasada volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, expresó con lágrimas en los ojos.

La angustia de Wanda Nara en la televisión italiana Foto: instagram/wanda_na

Luego aclaró que en Roma se encuentra muy feliz pero que de todas maneras extraña a sus hijos y marido. “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, comentó la famosa.

A pesar de mostrarse muy contenta por esta oportunidad en la televisión extranjera, Wanda está agotada de mucho trabajo y estar viajando todo el tiempo. Además, también lanzó su carrera como cantante, hace unas semanas.