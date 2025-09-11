El llamativo gesto de Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, al rumor de infidelidad con Evangelina Anderson

Evangelina Anderson está en el centro de la polémica tras su separación de Martín Demichelis, con quien estuvo casada 17 años y son padres de tres niños. En los últimos días, salió a la luz el escandaloso romance que tendría la modelo y el que sería prohibido.

Yanina Latorre fue quien tiró pistas sobre la relación de la famosa con una persona que está casada y tiene hijos. Si bien la conductora de SQP no develó el nombre del hombre en cuestión, las especulaciones no tardaron en llegar y Leandro Paredes fue señalado como quien tendría encuentros con la modelo.

La información fue revelada por el sitio PrimiciasYa y los protagonistas se volvieron tendencia en X rápidamente. El futbolista de la Selección Argentina volvió hace unos meses al país para sumarse a Boca Juniors, está casado con Camila Galante, su pareja de toda la vida, y son padres de tres, el hijo más chico tiene menos de un año.

Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

“Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año. Yo lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Él está casado, y yo familias no arruino. Lo que no me gusta es que ella se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes”, contó en su programa Yanina Latorre sin dar nombres.

Aseguran que existiría un romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

Si bien ninguno de los protagonistas salió a aclarar los rumores que se expandieron como la pólvora, la esposa del futbolista sí apareció en redes sociales. Camila Galante le realizó un comentario a su esposo, de esta forma sutil dejó en claro que la familia sigue unida.

Camila Galante y Leandro Paredes.

La reacción de Camila Galante a los rumores de infidelidad de Leandro Paredes con Evangelina Anderson

La influencer apareció en la publicación que hizo Paredes en su perfil, donde se lo ve en las instalaciones deportivas de Boca, a lo que Camila escribió los emojis de cara enamorada y corazón.

Qué dijo Camila Galante sobre los rumores de infidelidad de Leandro Paredes con Evangelina Anderson

Asimismo, el futbolista compartió una historia donde le canta una canción infantil a su bebé Lautaro y etiquetó a su esposa. Por su parte, Camila compartió el video en su cuenta y escribió: “Ay, me desmayo de amor”.