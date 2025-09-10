Cuál es el verdadero nombre de Evangelina Anderson y por qué se lo cambió

Evangelina Anderson está en el centro del foco mediático desde que salió a la luz su divorcio con Martín Demichelis tras 17 años juntos y con tres hijos en común. La expareja era una de las más queridas por el entretenimiento y deporte, decidieron poner fin a su matrimonio tras varias crisis. Se supo que la modelo estaría en un polémico romance.

Hace unos días, Yanina Latorre contó datos impactantes de la nueva pareja de Eva y en palabras de la famosa desataría el “escándalo del año” si sale a la luz. Por su parte, la modelo mantiene un perfil bajo, no da declaraciones a la prensa y aseguró que solo le importa proteger a sus hijos con Demichelis.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

“Es algo más groso. Es tremendo. Miren lo que será que yo no me animo a contarlo (...) Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso”, contó Yanina al aire de LAM y en referencia a que quería chequear la información con Ángel, ya que Evangelina no se habla con ella ni con el periodista.

“No me animo a contarlo. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos”, reveló Yanina al aire de LAM.

Evangelina Anderson

En medio de la fuerte exposición de la bailarina y modelo salió a la luz un dato sobre su vida privada que nadie sabía y eso teniendo en cuenta que lleva más de dos décadas en el espectáculo nacional. Resulta que Evangelina Anderson no es su nombre verdadero.

Por qué motivo Evangelina Anderson se cambió el nombre

En DDM revelaron cómo fueron sus inicios y el porqué se cambió de nombre. Evangelina fue bailarina de Pasión de sábado luego saltó a la fama como vedette junto con Wanda Nara, donde comenzaron su rivalidad.

“Es Evangelina Paternó”, contó Guido Zaffora en el programa. Luego, explicó el origen de su nombre: “Quien le puso Evangelina Anderson fue Mónica, la mujer de Jorge Corona”.

El motivo tiene que ver que la famosa es parecida a Pamela Anderson, es por eso que usaron el apellido de la estrella de Hollywood para su nombre artístico.