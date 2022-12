El impactante árbol de Navidad de dos metros de Kylie Jenner que es furor en Instagram.

La mayoría de famosas a nivel mundial ya tienen preparada su casa con luces, decoraciones navideñas y el infaltable árbol de Navidad, un ejemplo de esto es Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, si hay un árbol que ha dado de qué hablar es el de Kylie Jenner, la menor de las hermanas Kardashian-Jenner, quien desde hace años impacta con sus decoraciones para fechas especiales.

Kylie quiso sorprender a todos sus seguidores de Instagram con un video de su enorme árbol de este año, es que la empresaria eligió un árbol de dos metros para su lujosa mansión y lo ubicó en la zona donde se encuentra su gran escalera.

Kylie Jenner tiene más de 375 millones de seguidores. Foto: Instagram

“Es la temporada”, escribió Jenner en la descripción de su posteo, donde se puede ver a un grupo de trabajadores preparando todo en su casa. El video estuvo acompañado por la popular canción navideña de Michael Bublé, “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas”.

Lo más llamativo del árbol de Navidad de Kylie y que sus seguidores resaltaron en los comentarios tiene que ver con la decoración que eligió. Es que la empresaria utilizó detalles sencillos y minimalistas como casas, lágrimas, figuras de Papá Noel, entre otros.

Kylie Jenner no puede salir de casa sin este producto

Si hay un objeto con el que Kylie Jenner no puede salir de su casa, ese es el protector solar. En una entrevista, la menor de las Kardashian-Jenner contó que puede perfectamente salir sin maquillaje, pero jamás sin llevar el protector solar.

Además, otra curiosidad sobre Kylie tienen que ver con su golosina favorita, ella ama el chocolate con todo su corazón, pero odia el pastel de chocolate.