El giro de Viviana Canosa: comunicó que será fiscal de La Libertad Avanza

Pese a sus diferencias con Javier Milei, candidato a Presidente por La Libertad Avanza, Viviana Canosa anunció recientemente que se anotará como fiscal de mesa de su partido, porque cree en la democracia. Declaraciones que le valieron ser tendencia en X (red social antes llamada Twitter).

“Yo creo que mi acto democrático lo voy a hacer en estas elecciones yendo a fiscalizar. Yo voy a sentar el culo en una mesa, en una silla, y me voy a quedar a fiscalizar, creo que va a ser un aporte más importante a la democracia y a la república que estar sentada en un canal de televisión. Así que yo ya lo decidí, y voy a ir a fiscalizar para la gente de La libertad Avanza, yo voy a ir a fiscalizar, porque yo creo en la democracia”, dijo Canosa en LN+.

“Ya que tanto nos estamos peleando todos los argentinos, movamos el culo y vayamos a fiscalizar, por amor a la patria. Hagamos eso. A mí no me gusta ninguno de los dos candidatos. Por supuesto que hay uno que ni se me ocurriría, pero el otro con el que tengo mis diferencias, vayamos a fiscalizar, hagamos eso. Cuidemos los votos”, sumó luego.

Viviana Canosa y un giro inesperado

En medio de la campaña electoral, la periodista le había dedicado varias críticas al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en sus editoriales.

Lo trató de “egocéntrico” y llegó a asegurar que “como diputado en dos años no hizo absolutamente nada más que regalar su sueldo”.