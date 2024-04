El ex de Fátima Florez, Norberto Marcos, planteó dudas sobre su separación de Javier Milei

La ex pareja de Fátima Florez, Norberto Marcos, habló por primera vez de la separación de la humorista y el presidente Javier Milei quienes mantuvieron un noviazgo público durante los últimos 9 meses y cuya ruptura se confirmó el viernes pasado a través de un comunicado que el primer mandatario publicó en sus redes sociales.

El productor teatral, quien fue pareja de la actriz durante veinte años y se separó a principios de 2023, fue contundente al referirse a la noticia. “Sinceramente no sé absolutamente nada”, indicó Norberto Marcos en diálogo con el programa Socios del espectáculo, El Trece.

Qué pasó en el cumpleaños de Fátima Florez / Gentileza

Consultado sobre cómo digirió la noticia de Fátima y Milei, el empresario sostuvo: “Es un problema de ellos. No estoy enterado de nada, es un tema de ellos que no me incumbe, no puedo hablar de algo que no sé y en este momento no me interesa”.

Norberto Marcos rompió el silencio en Socios del Espectáculo

Sobre su presente, Norberto Marcos, comentó: “Yo estoy muy bien. Estoy muy ocupado, trabajando con un nuevo artista. Estoy abocado a eso, al trabajo”. Cuando el cronista le consultó si esta noticia de la separación de Fátima Florez y Javier Milei podía llegar a formar “parte de una campaña”, el empresario contestó con ironía: “En esta Argentina de hoy todo puede ser...”.

La ruptura de Fátima Florez y Javier Milei

La información sobre la ruptura la brindó Javier Milei mediante un comunicado en el que explicó: “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”.

Luego, habló sus tareas como presidente: “Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”. Luego, concluyó: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.