Después de 20 años, Sabrina Rojas y Hernán Caire blanquearon el motivo de su separación

Aunque pasaron años desde que compartieron su historia de amor, Sabrina Rojas y Hernán Caire todavía despiertan interés cuando se menciona su romance. Fue a fines de los 90 cuando se conocieron en pleno auge del “Tour 97” del conductor, donde Sabrina trabajaba como bailarina.

Ella daba sus primeros pasos en el medio. Él ya era una figura ascendente tras su paso por “Jugate Conmigo” y su papel en “Brigada Cola”. La química fue instantánea y durante tres años vivieron una relación con idas y vueltas que marcó una etapa clave en sus carreras.

Hernán y Sabrina salieron en los 90s.

Sabrina Rojas explicó por qué se separó de Hernán Caire

Años más tarde, en plena participación en “Showmatch” (El Trece), Sabrina se animó a contar detalles íntimos de aquella relación. Cuando le tocó bailar cumbia, Ángel de Brito le preguntó por su pasado junto a Hernán. La actriz no esquivó el tema y respondió sin filtro: “No podía ir al piso del programa porque si no él no se podía levantar a las bailarinas”.

Desde la playa, Sabrina Rojas cosechó suspiros con una microbikini bicolor: “Arena y sol”

La frase, entre risas y guiños, dejaba entrever una situación conocida: infidelidades. Aunque nunca se explayó en detalles, sus palabras alcanzaron para confirmar que las traiciones fueron el motivo real de la separación. Y que, a pesar del cariño que se tienen, fue ese el punto de quiebre que los distanció.

Hoy, Sabrina está consolidada como conductora de “Pasó en América”, mientras que Hernán se mantiene alejado del foco mediático. A pesar del dolor del pasado, mantienen una relación cordial. Así lo demostró la actriz en 2021 cuando recordó con simpatía su vínculo en el programa “A la tarde”.

Hernán Caire

“Jamás pisé el estudio de ‘Pasión de sábado’. Salí un tiempo con él, como 3 años. Le mandamos un beso”, comentó Rojas con naturalidad, dejando claro que no guarda rencores.