Sabrina Rojas cumplió 45 años y los festejó con jugado look y mucho escote: “Me re gusto yo”

A lo largo de su carrera, Sabrina Rojas se convirtió en una figura querida en el espectáculo. En las redes sociales, donde acumula una gran comunidad de seguidores, la actriz comparte momentos de su vida profesional y personal, mostrando su costado más genuino y cercano. Con cada publicación, logra conectar con su público, que la acompaña y celebra cada uno de sus posteos.

Sabrina Rojas enamora a sus seguidores con sus looks.

En su cumpleaños número 45, Sabrina volvió a conquistar a sus fans con una foto que no pasó desapercibida. Posó con un sensual top de cuero negro, el pelo suelto y una gargantilla en negro y plata.

Sabrina Rojas celebró radiante sus 45 años

Junto a la imagen, escribió un emotivo mensaje: “Hola, 45! Llegaste y no me agarrás desprevenida. Con cada año me siento más grande… pero no de edad, de amor propio y disfrute. Me miro al espejo y me digo: ‘¡Mirá lo bien que estás!’ (en mil sentidos). Me gusta mi vida, me gusta las personas que me rodean, y me re gusto yo. Estoy orgullosa de mí, y mucho. Ya no pierdo tiempo en lo que no, porque tengo muy claro lo que sí. Así que preparate, 45… porque te voy a vivir bailando, sin filtro, sin miedo al ridículo, libre, verborrágica y FELIZ", cerró.

Desde la playa, Sabrina Rojas cosechó suspiros con una microbikini bicolor.

Sabrina Rojas habló sobre su presente sentimental

Además de celebrar su cumpleaños, Sabrina Rojas decidió abrir su corazón y hablar sobre su actual situación amorosa. Desde hace algunos meses, la actriz y conductora fue vinculada con Gabriel Liñares, apodado “Lechuga”, un empresario con quien comenzó una relación. En entrevistas recientes, Sabrina aclaró que no busca ponerle etiquetas a este vínculo, pero destacó que se siente plena y feliz en esta nueva etapa de su vida.

Gabriel Liñares y Sabrina Rojas.

Fiel a su estilo frontal, explicó su decisión de compartir públicamente una foto junto a él: “Subí la foto porque yo ya tengo casi 45 años y hago lo que siento”. Además, reveló detalles de su intimidad con humor y sinceridad: “¿Promedio diario? Somos personas llegando a los 50. Pero calidad 1000. 10/10. Si no, no estaría presentando nada”, comentó, dejando en claro que está disfrutando intensamente de este momento.

Sobre cómo viven este romance, Sabrina aseguró que todavía no considera a Gabriel formalmente su novio: “Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”, expresó entre risas.