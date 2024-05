El especial pedido de matrimonio de Luis Novaresio a Braulio: “Si te querés casar, me decís”

Luis Novaresio es un reconocido periodista y conductor argentino que tiene una extensa trayectoria en televisión y radio. El periodista se casó en 2021 con Braulio Bauab después de comprometerse en 2020 en plena pandemia.

El periodista está muy enamorado de su marido y juntos no ocultan su amor en las redes sociales. Si bien el conductor mantiene un aspecto serio a la hora de estar en sus programas para entrevistar o hablar de problemáticas actuales de la sociedad, de vez en cuando cuenta detalles de su vida privada.

Luis Novaresio y su esposo Braulio. (Instagram Luis Novaresio)

Luis Novaresio dio detalles de cómo fue su compromiso con Braulio Bauab

En una entrevista exclusiva que dio Luis Novaresio para la revista Caras contó cómo fue la propuesta de matrimonio y quién le pidió a quién. El periodista se sinceró y contó secretos de su vida de casado con Braulio Bauab.

Luis Novaresio contó detalles de cómo fue su compromiso con su esposo Foto: instagram/luisno

“Cuando nos conocimos dijimos que el matrimonio no tenía sentido. Pasó el tiempo, nos enamoramos y planteamos que no estaría mal casarnos”, le comentó Novaresio a Hector Maugeri de la revista Caras.

Luego Luis contó quién fue el que dio el primer paso y pidió matrimonio al otro. “Si vos le preguntás, te va a decir que fue él. Yo le propuse casamiento a Braulio”.

“Me quiero casar con vos, no me respondas ahora. Si te querés casar, me decís”, le dijo Novaresio a su pareja como una forma de pedirle matrimonio formal.

Al poco tiempo, Braulio retrucó y le preguntó en incógnita. “Me pregunta que tenía que hacer el 15 de julio, faltaba un montón y le dije ‘no sé’. Él pidió turno para casarnos sin avisarme”, contó el periodista sobre el momento en que su marido saca fecha en el registro civil.

“Nos casamos diez años después de que se sancionó la ley del Matrimonio Igualitario”, agregó Luis Novaresio sobre la importancia histórica de la fecha y lo que significa eso para ellos.