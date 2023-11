El emotivo recuerdo del hijo de Romina Yan: “Ella no se fue”

Franco, el hijo mayor de Romina Yan dio una sentida entrevista recientemente en la que recordó a su madre. En diálogo con Telefe Noticias, el artista de 23 años relató cómo vivió la muerte de Romina y compartió una emotiva entrevista y reveló cómo fue el momento en el que se enteró de la muerte de su mamá.

El joven abrió su corazón con Gisela Busaniche y recordó el día que murió la actriz, el 28 de septiembre de 2010 luego de sufrir un aneurisma a sus 36 años, y confesó que “ella no se fue”.

EL RECUERDO DE LA MUERTE DE SU MAMÁ, ROMINA YAN

“Mis hermanos y yo éramos muy chicos, mi hermana tenía 4, mi hermano 7 y yo 10″, expresó el joven actor sobre el día de la partida de Romina.

“Recuerdo perfecto el momento en el que nos lo dijeron a los tres. Volví del colegio, ese día no nos vino a buscar ella, nos buscó nuestra vecina de enfrente, que estaba muy mal. Llegamos y estaba toda mi familia en casa, todos. Dije ‘qué raro’. Nos sientan en el sillón y ahí a mi papá no le salían las palabras. Y nos dijeron ´mamá murió'. No se me borró más eso”, relató.

LA COMUNICACIÓN ENTRE ROMINA YAN Y SU HIJO

De todas maneras, pese a la tristeza se sinceró sobre cómo algunas cosas sólo cambiaron de forma: “Ese momento fue triste pero yo no la despedí, porque ella no se fue. Más allá de que en ese momento sí se sintió que la perdimos, no la perdimos, para nada. Está”.

A continuación, dio un ejemplo sobre la conexión que mantiene con Romina Yan. “Yo escucho toda mi música en aleatorio, entonces ccuando sale una canción que digo ‘necesitaba escuchar esto’, sé que es ella”, precisó.

“En los sueños está siempre. Sueño encuentros, charlas, viene a decirme algo por ahí en particular si necesito”, describió. “Una vez, en un sueño yo estaba acostado en la cama, ella venía al pie de la cama a calmarme, me dijo ‘todo va a estar bien’”, agregó.