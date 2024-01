El duro descargo de Flor Peña luego de que la señalaran de dejar sin trabajo a una colega

Flor Peña es una de las actrices más conocidas del país, con una extensa trayectoria en los escenarios, películas y telenovelas, supo conquistar al público con su interpretación de Moni Argento en la clásica serie “Casados con Hijos”.

La famosa se encuentra haciendo temporada de teatro con el musical “Mamma Mía” en Villa Carlos Paz. A pesar de estar viviendo una excelente temporada, en los últimos días se vio envuelta en una polémica.

La actriz fue señalada como la responsable de que Denise Cerrone quedara afuera de la obra de teatro. Ante los rumores y acusaciones que estuvo recibiendo, Florencia decidió aclarar la situación y decir su verdad.

El vestido color nude con el que conquistó Flor Peña Foto: Instagram

Qué dijo Flor Peña sobre los rumores de echar a una colega de la obra de teatro

Por medio de una nota al programa “Intrusos” Flor Peña contó su verdad sobre los rumores de los últimos días. “Soy muy respetuosa de los colegas, jamás dejé sin trabajo a nadie. No lo hice ni lo voy a hacer. Yo no soy producción ni dirección, a veces se cree que solo el famoso tiene el talento, y veces pasa que gente con mucha fama no tiene talento”, comentó la actriz.

Luego habló de Denise Cerrone y explicó su versión: “La conocí en una lectura (de guion), para mí era una alternante; es decir, alguien que sale a cumplir un rol en algún momento. Después sé de buena fuente que ella eligió irse y no ser alternante porque pensó que iba a protagonizar”.

Flor Peña en la obra de teatro Mamma Mía Foto: instagram/flor_de_

“Me hubiese encantado que se quedara a ser alternante en un espectáculo de esta calidad de artistas. Le hubiese hecho muy bien a su carrera, hubiera aprendido un montón”, agregó.

Por último, aclaró: “No es lo mismo un cabaret que una comedia musical donde hay que actuar y cantar. Me hubiese encantado tenerla en el elenco, pero ella decidió irse porque no era protagonista”.