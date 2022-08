Las vacaciones de invierno se vuelven todo un desafío para los padres a la hora de entretener a sus hijos dentro del hogar. Algunas de las mejores opciones son las salidas cercanas como a la plaza y eventos culturales o aprovechar para una escapada turística. Pero cuando las ideas se acaban, lo ideal es recurrir a la imaginación para disfrutar de tiempo de calidad con los más pequeños y así lo hizo Brenda Gandini con Alfonsina.

Madre de Alfonsina de cuatro años y Eloy de diez junto a su pareja Gonzalo Heredia. Juntos conformaron una familia y se muestran muy unidos y cómplices en las redes sociales. Pero en las últimas semanas y en pleno receso invernal, la actriz compartió en su Instagram una original idea para divertirse entre madre y hija.

Benda Gandini , muy unida a Alfonsina Foto: Instagram/brendagandiniok

Juntas, Gandini y su niña subieron un video con el paso a paso para hacer un budín de naranja y enternecieron a todos los usuarios. “De cuando cocinamos con Alfon”, expresó la protagonista de “Desnudos” en su perfil y el clip alcanzó cientos de reproducciones.

En el corte de un minuto se las puede ver muy compañeras, divertidas y compinches mientras intentaban seguir la receta con algunos retoques improvisados. Luego mostraron orgullosas el resultado final y los seguidores no tardaron en reaccionar: “Amor las dos”, expresó Liz Solari; “Por favor las dos me matan de amor”, dijo Mery del Cerro y “Ay no!!!! Alfonsina”, fue el comentario de Meme Funes.

La historia de amor de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Los actores se conocieron en 2006 en “Chiquititas sin fin”, al año siguiente compartieron escenario en “La Jaula de las Locas”, pero el flechazo no llegó hasta el 2010 cuando protagonizaron la novela “Malparida” en El Trece.

Si bien compartían pocas escenas juntos, cada vez que se miraba cruzaban sonrisas y conversaban con mucha soltura. Así hasta que tuvieron una primera cita en la casa de él y lejos de la exposición mediática. Su amor avanzó rápido ya que cuatro meses después, Brenda quedó embarazada y en agosto del 2011 nació Eloy.

Benda Gandini y Gonzalo Heredia Foto: Instagram/brendagandiniok

Se muradon juntos y en 2017 llegó su segunda hija, Alfonsina. En 2018 se comprometieron durante unas vacaciones en México y pese a que la boda aún no llega, la relación marcha viento en popa.