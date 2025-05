El destape de Brenda Gandini: posó en bata, sin ropa y se robó todas las miradas con una jugada sesión de fotos

Brenda Gandini dejó a todos boquiabiertos en sus redes sociales. Acostumbrada a mantener un perfil bajo, la actriz sorprendió en su cuenta de Instagram —donde la siguen más de 900 mil personas— al compartir un look jugado que no pasó desapercibido.

Brenda Gandini y una lujosa producción desde un hotel

La actriz se animó a compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se la puede ver en la previa de un evento de gala, en la comodidad de su habitación de un hotel, con una bata de toalla con la que se mostró en distintas poses.

Más tarde, aportó por un vestido largo en color plateado strapless con el que también se animó a una producción fotográfica. “Gracias a este equipo soñado, por acompañarme en cada paso, desde el fitting hasta el último retoque y cuidar cada detalle con tanta dedicación”, escribió en el epígrafe. La publicación generó una ola de comentarios entre fans y colegas, que no tardaron en llenarla de elogios.

Brenda Gandini se sinceró y habló de los rumores de romance entre la China Suárez y Gonzalo Heredia

En diálogo con Puro Show, Brenda Gandini habló de los rumores de romance entre la China Suárez y Gonzalo Heredia: “Obvio que molesta que se digan cosas que no son verdad. Siempre a uno le molesta eso, pero bueno, seguramente fue información que llegó y acá estamos. Desmintiendo. No somos de hacer este tipo de cosas”.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini están hace más de una década juntos

“Al principio me reí porque me vi involucrada en un quilombo que no me pertenece, pero bueno, está bien decir que no tenemos nada que ver en eso", agregó la actriz sobre los rumores. Luego Gandini, habló de su relación con el actor: “Somos una pareja que está hace 15 años, tuvimos crisis y separaciones y no se enteraron. No hubo crisis por esto. Estuvo todo bien cuando él trabajó en ATAV, no tuve problemas con nadie y eso es así y es la verdad”.

“Él tenía buena relación con la China. Fueron compañeros, trabajaron en un éxito, está todo bien, de verdad”, manifestó Brenda Gandini sobre la China Suárez y Gonzalo Heredia. “Uno tiene que poner un límite cuando las cosas no son verdad y por eso lo hicimos, si no no salimos a hablar porque eso invita a que todo el mundo opine y no somos de abrir el juego para nada”, cerró la actriz sobre los rumores.