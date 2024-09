El desgarrador momento de Nico Occhiato con una médium al preguntarle por su abuela: “Sí se quiere ir”

Nicolás Occhiato se ha convertido en uno de los conductores más importantes del país. El creador de Luzu TV fue pionero en el mundo de los canales de streaming y continúa reinventándose día a día al frente de su programa, Nadie dice nada.

Como suele acostumbrar, Nico Occhiato abrió su corazón frente a cámara y compartió un lado muy personal de su vida familiar. La reconocida médium, Noelia Pace, estuvo como invitada este viernes al programa Nadie dice nada y protagonizó un momento conmovedor con el conductor de Luzu TV.

Nico Occhiato

“Me acaba de escribir mi mamá, lo hago porque me escribió ella”, comenzó diciendo Nico Occhiato. “Me quería asegurar que no estén mirando porque mi abuela está pasando un momento medio duro y me aseguró que no estaba mirando”, agregó dando contexto a su consulta.

La pregunta de Nico Occhiato sobre su abuela a una médium

“Te quería preguntar por ella”, puntualizó el creador de Luzu antes de dar algunos datos personales sobre la madre de su mamá. Tras unos segundos de silencio, la médium comenzó a responder la consulta de Occhiato. “Hay algo ahí con respecto a no seguir gestionando, sino dejar que suceda”, dijo mientras él asentía.

A continuación, Noelia Pace fue mucho más precisa. “Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre”, señaló . un silencio en todo el estudio. “Si lo dilatan es por el buen trato, por el buen cuidado, ¿se entiende?”, agregó mientras Nicolás Occhiato asentía conmovido.

“Por privado yo te voy a decir qué le tiene que decir tu mamá a su mamá, porque eso es lo único que la tiene como estancada”, aseguró la médium. Acto seguido, soltó una letal frase y Nico Occhiato no pudo contener las lágrimas. “A diferencia de lo que todos creen, sí se quiere ir”, sostuvo la especialista y el conductor rompió en llanto frente a cámara.

“Solo que necesita que el resto ordene”, agregó Noelia. “Muchas veces quienes están en un proceso, intentando avanzar, necesitan esperar que el resto tome conciencia”, dijo en referencia a la consulta inicial y a otras que habían expresado anteriormente en la mesa.

Por último, la médium remarcó que más tarde tendría una conversación a solas con Occhiato para precisarle más información sobre su situación familiar. “Necesito decírtelo en privado porque es un mensaje muy puntual y tiene que ver con algo que va a tener que hacer tu mamá, y ella necesita certeza”, sentenció dejando que todos los presentes se acerquen a consolar al conductor.