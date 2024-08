El desconcertante motivo por el que denunciaron a Mica Viciconte por 20 millones de pesos

Mica Viconte es una modelo, bailarina y conductora argentina de 35 años, que saltó a la fama, tras su participación en “Combate” (El Nueve). Desde entonces, se ganó su lugar en los medios de comunicación y actualmente, en panelista en “Ariel en su salsa” (Telefe).

Además, Mica Viciconte es una influencer de las redes sociales, donde muestra los momentos con su pareja, Fabián Cubero, y su hijo, Luca. También, sus diferentes trabajos y sus looks que marcan tendencia. Actualmente, tiene más de 3.6 millones de seguidores en Instagram.

Lo cierto es que la modelo se enfrenta a una grave acusación en la Justicia. La noticia salió a la luz cuando compartió un mensaje de su abogado.

Luego, Pablo Castillo, en Instagram, escribió: “Cuando se celebran contratos siempre es de suma importancia contar con asesoría letrada para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Gracias por confiar en nosotros para ayudarte a defender tus derechos”. Mientras que Mica compartió la imagen y solo dijo: “Muchas gracias”.

Mica Viciconte junto a su abogado Foto: Instagram

Por qué le reclamaron a Mica Viciconte 20 millones de pesos

Mica Viciconte es presentada como víctima de una delicada situación legal, y en el documento ella presentó una denuncia por la posible comisión de delitos tipificados en el artículo 172 del Código Penal: “Fórmula, denuncia, solicita ser tenidos como particular damnificado”.

Aunque la modelo no explicó la situación, su abogado brindó una entrevista con Revista Pronto y contó detalles. “Mica alquiló una casa en un barrio cerrado y puso sus propiedades como garantía. Al momento de firmar el contrato, el dueño (abogado) aprovechándose del desconocimiento de ella, le prorrogó la competencia a Santa Fe”, explicó.

El documento legal de Mica Viciconte Foto: Instagram

“El contrato decía que la casa estaba en unas condiciones óptimas, lo cual no era cierto. Al momento de ingresar, Mica le avisa al dueño sobre estos desperfectos y le dicen que no se preocupara, que no se los iba a reclamar. Cuando termina el contrato de alquiler, Viciconte pinta la casa íntegramente y la devuelve a la persona que le envió el dueño”, continuó el abogado.

Mica Viciconte hizo una fuerte denuncia

Finalmente, señaló: “Esta persona le reclama a Mica montos siderales, de hoy actualizado serán unos 20 millones de pesos en concepto de roturas de las cosas que ya estaban rotas al inicio. Y a su vez no le reintegra el depósito. Lo que hicimos fue denunciarlo por estafa por retención indebida acá en Buenos Aires”.