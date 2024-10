El alarmante mensaje de Cinthia Fernández que generó preocupación por su salud: “No me siento bien”

Cinthia Fernández es una influencer y bailarina argentina que tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram, donde cuenta su rutina, problemas, proyectos laborales y desafíos de la maternidad. La famosa viene de vivir un soñado momento personal después de comprometerse con su novio en las playas de México y pasar las vacaciones en familia junto a sus hijas. La modelo volvió al país con un complicado estado en su salud.

En las últimas horas, la famosa causó preocupación entre sus seguidores al no aparecer con frecuencia en Instagram, ya que es común verla subir varias historias por día. Por esta razón, Cinthia decidió compartir un video desde la cama completamente sin maquillaje ni filtro y sin ánimos para contar que le pasa y la decisión que tomó con respecto a sus redes sociales.

El duro mensaje de Cinthia Fernández sobre su salud y el pedido de perdón a sus seguidores: qué le pasó

“Claramente no me estaría sintiendo bien estos días. Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. Ando con migrañas muy fuertes y tomando ibuprofeno. Me hiz* mierda el estómago”, contó la bailarina en un video desde la cama contando el dolor que padece.

Cinthia Fernández se mostró con suero y generó preocupación

Luego reveló la decisión que tomó con respecto a su contenido en Instagram por estos días: “No sé si tengo tantas ganas de subir algo por acá. No me siento bien, por lo que voy a estar desaparecida”.

El alarmante estado de la famosa generó preocupación a sus seguidores, ya que la salud de Cinthia empeoró y debió ser internada. Después de varias horas, volvió a aparecer y con una foto contó que fue hospitalizada para que le pongan suero, y le diagnosticaron “gastritis”.

“Estoy totalmente hecha pelot*. Me vine a la cama. Hoy estaba el family day, y no quería no estar con ellas, así que fui un ratito, aunque sea y me volví a acostar. Me siento fatal. Ayer me pusieron suero. Yo tengo gastritis nerviosa, después de la migraña que tenía. Acá estoy, sobreviviendo”, contó Cinthia Fernández con la voz quebrada y desde la cama.