Dignos de una princesa: los mejores looks floreados de Ana García Moritan durante este verano.

Ana García Moritán no para de enternecer las redes sociales con sus looks. Es que Pampita demuestra el gran cariño que le tiene a las flores en los looks que elige para la pequeña. Sea en vestidos, bodys o enterizos, la pequeña luce como una princesa.

Para sus días en Brasil, Anita apareció con vestidos en tonos vivos y cargados de grandes flores. Es que desde que nació, Pampita tiene una paleta de colores preferidos para su hija, entre estos están, el rojo, el naranja, el blanco y el amarillo.

Ana García Moritán con su look para la playa. Foto: instagram/Anagarciamoritan

Como ya es costumbre, las fotos del Instagram de la mismísima Anita se llenaron de comentarios por parte de sus seguidores elogiando sus estilos, además de consultar por las marcas y dónde conseguirlos. Es que la hija de Pampita se ha convertido en inspiración para los looks que buscan las madres para sus hijas.

Ana García Moritán se ha convertido en una mini diva de Instagram. Foto: Instagram

Tras su estadía en Brasil, Pampita tomó rumbo a Miami, desde donde ha compartido varias fotos de Ana disfrutando de sus vacaciones en este destino.

Ana García Moritán cautiva con sus looks elegidos por su mamá. Foto: Instagram

Uno de sus looks perfectos para la playa y que más reacciones logró en las redes sociales ha sido su vestido de baño con estampados floreado en azul. Es que este outfit no solo le permite a la pequeña jugar entre el agua, sino que le ayuda a protegerse del sol.

Uno de los looks más elogiados que ha lucido Ana García Moritán fue su vestido de baño blanco con estampado de flores en azul. Foto: Instagram

De que trata el estampado de flores que usa Ana García Moritán, la hija de Pampita

El estampado de flores es un diseño popular en la moda y la decoración que presenta flores de diferentes tipos y tamaños en una tela o superficie. Existen varios tipos de estampados de flores, como estampados grandes y llamativos, estampados más pequeños y delicados, y estampados de flores en diferentes tonos de colores, tal como lo usa la hija de Pampita.

Este estampado es popular durante la primavera y el verano debido a su aspecto fresco y alegre, razón por la que Pampita ha elegido este tipo de dibujo para su hija, tratando de agregar un toque de color y estilo a su ropa durante esta temporada.