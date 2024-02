Denisse de Gran Hermano 2024 reveló su estrategia en caso de volver a la casa: ¿contra quiénes apunta?

Denisse González fue una de las participantes que participó de la edición de Gran Hermano 2024 y fue la séptima eliminada en la semana de doble eliminación. Actualmente, se encuentra afuera de la casa realizando campaña para reingresar a la competencia en el repechaje del domingo 25 de febrero.

La gente decidió sacarla de competencia debido a que la consideraban parte del grupo de “caracoles”, los cuales no generaban contenido para el afuera. Por lo cual, Denisse se está encargando de limpiar su imagen, de demostrar que puede ser una gran jugadora y cambiar el rumbo de la casa más famosa.

Denisse de Gran Hermano 2024 quiere volver a la casa. Foto: instagram

En el streaming de Gran Hermano, Denisse confesó: “Yo voy a entrar sola a jugar, yo sé que hay un shippeo y que quieren a los “bro”, pero yo jugaría con Bautista y el “Chino”, nadie más. Tengo aliados afuera, me llevo muy bien con Catalina, si ella entra me hace una muy buena conexión con otro grupo fuerte”.

Por estrategia, Denisse comentó que necesita a Martín Ku al lado de Furia y no de Lisandro, y dijo: “Si entró, mi primer objetivo es que el “Chino” tome un poco de distancia de Lisandro, y charlaría con él”. Por otro lado, sumó: “Mi otro objetivo sería sacar a las personas fuertes que no son Furia, como Agostina, Lisandro, Manzana. Mi foco se va de Furia, no quiero ser su contra. El momento de Virginia es más adelante”.

Quiénes son los participantes que pueden ingresar a la casa de Gran Hermano 2024

Cómo es una instancia de repechaje, todos los participantes eliminados compiten para que la audiencia les dé sus votos y puedan reingresar a la casa de Gran Hermano 2024. Desde Hernán, el primer eliminado, hasta Lucía, la última eliminada. De todas maneras, no se sabe cuántos jugadores podrán ingresar y también habrá nuevos concursantes.