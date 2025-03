De qué se operó Wanda Nara antes de su pelea con Mauro Icardi en el Chateau: “Colgajos”

El escándalo que protagonizó Mauro Icardi el viernes pasado al presentarse en el Chateau Libertador, donde vive Wanda Nara, sigue sumando capítulos. Pero en medio de la polémica, un detalle llamó la atención: la empresaria fue vista vendada, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud.

Rodrigo Lussich fue el encargado de revelar la verdad detrás de esas imágenes. En vivo en Intrusos, el conductor explicó: “Me confirman, esto no es cuestionable per se, digo, es un dato de la realidad, que Wanda se había hecho, a propósito de que no iba a estar con sus hijas unos días, una liposucción en abdomen y en brazos”.

El momento del escándalo donde se la vio a Wanda vendada.

El periodista también detalló que la intervención fue planificada, aprovechando que sus hijas pasarían unos días con su padre. “Estaba toda vendada y fajada absolutamente por la liposucción de abdomen, que es muy doloroso el posoperatorio, y también aquí, en lo que se llama ‘los colgajos’ de los brazos”, agregó.

El vendaje que tenía Nara.

El fin de semana de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara en el Chateau

Mientras Wanda atravesaba el postoperatorio, Mauro Icardi también fue protagonista de nuevas versiones. Según Yanina Latorre, el futbolista no quedó bien tras el episodio en el Chateau y decidió aislarse.

Yanina aseguró que Mauro tuvo un fin de semana difícil tras el escándalo.

“Mauro estuvo todo el fin de semana deprimido con un amigo”, contó la panelista de LAM en un posteo de Instagram Stories, dejando entrever que la situación lo afectó más de lo esperado.

El conflicto entre la expareja sumó tensión por la reciente resolución judicial que impide a Eugenia “la China” Suárez estar presente cuando Icardi esté con sus hijas. Esto habría sido el detonante de la escena que se vivió en el edificio de Wanda.

Las abogadas de Mauro Icardi renunciaron al caso.

El abogado de la empresaria, Nicolás Payarola, se refirió al tema en Mujeres Argentinas y dejó en claro la postura de su clienta: “Creo que eso no debe haber generado una sensación de tranquilidad para Mauro. Probablemente, yo no sea la persona correcta para decir esto, pero nosotros sistemáticamente hace cuatro meses venimos afirmando que es una persona de la que se esperan estas conductas que el viernes se dieron”.