De soñar en Neuquén a ser la “más mala” de la calle Corrientes: así llegó Sofi Morandi a “Heathers, el musical”

Sofía Morandi es una actriz, cantante y bailarina de comedia musical, oriunda de Neuquén. Su gran pasión por el arte se despertó cuando ella era muy pequeña y pudo alcanzar la fama mediante sus videos de comedia en las redes sociales hace seis años aproximadamente. Ahora, encara un nuevo proyecto más que prometedor: protagonizará “Heathers, el Musical”. Sobre sus expectativas al respecto habló con Vía País.

Las redes fueron una especie de trampolín para Sofi, ya que le permitieron mostrar aquello para lo que venía estudiando desde su niñez. Usualmente, publicaba sketches de comedia en los que con sus dotes actorales hacía reír a cientos de jóvenes.

//

En 2017 dio un enorme salto en su carrera al participar como protagonista en una serie de Nickelodeon. Al año siguiente fue campeona de “Bailando por un sueño” y de allí en más fue parte de reconocidos musicales de la noche porteña como “Kinky Boots”.

Su humor se vio reflejado en su actuación en “Porno y Helado”, la serie de Prime Video. Además, actualmente acompaña a Migue Granados en “Soñé que volaba”, el programa que va todas las mañana por Olga, el nuevo canal de streaming.

De qué trata “Heathers, el musical”

Este 2023 encontró a Sofi embarcada en “Heathers, el musical”, una obra basada en una película de culto estadounidense de 1988, donde protagoniza a Heather Chandler, la líder del colegio, con una maldad característica.

Fer Dente y Sofi Morandi en el photoshoot de Heathers Foto: Soyr

Desde mayo viene ensayando para este proyecto en particular, donde el mayor desafío para la actriz es encarnar a “la más mala”. No obstante aseguró que ya le tomó cariño al personaje “porque también tiene humor, entonces no es una mala desquiciada, asesina”, detalló Morandi.

Esta trama se centra en la historia de un grupo de adolescentes. Para Sofi esta época fue “una de las mejores” de su vida, sin embargo, reconoce que “no todos tienen esa suerte”. “Ese momento es una selva y pueden ser los mejores años de tu vida o los peores”, dijo.

Las Heathers junto a su director, Fer Dente Foto: SoyPrensa

Lo que predomina en ese momento vital para la mayoría es el intento por encajar y pertenecer, tema recurrente en esta comedia musical. Incluso, para Morandi se da desde este proyecto una “crítica desde el lado orgánico desde la trama, no una bajada de línea”. “Por ahí terminó la obra y te quedás pensando en ciertas cosas, pero capaz no”, reconoció.

Cabe destacar que la obra habla de la venganza, la muerte y el amor en la adolescencia con un humor muy particular. A su vez, promete un show con una puesta en escena impactante, llena de color, con músicos en vivo acompañando el coro deslumbrante del elenco.

El elenco de Heathers Foto: Catalina Serrano

Por eso, para su protagonista, Sofi Morandi, “te llegue el mensaje o no vas a pasar un buen momento”. Además, plantea que esta crítica no es solo para los más chicos.

“Tiene una crítica también a los adultos, a qué posiciones toman en esos años también que son tan importantes para los jóvenes y donde uno forma su personalidad básicamente. A veces no están tan a la altura de las circunstancias, o se desvaloriza la gravedad de los hechos diciendo `son cosas de chicos´”, profundizó Sofía.

Sofía Morandi es Heather Chandler Foto: Catalina Serrano

Durante todo julio, este musical promete brindar la mejor versión nacional de esta reconocida historia, que ya tiene cientos de fanáticos expectantes por su estreno.

¿A qué se debe la gran expectativa por “Heathers, el musical”?

Para Morandi, que ha protagonizado otros grandes musicales, este proyecto “algo muy disruptivo, moderno”. “La puesta llama mucho la atención y está basada en una película de culto, entonces es algo ya conocido, las canciones por ejemplo. Sin embargo, a quienes no conozcan nada del musical, siento que no sé si se esperan la historia o la trama, se empieza a poner bizarra, pero a la vez tiene humor”, indicó.

Sofía Morandi es Heather Chandler en Heathers, el musical Foto: Instagram/sofimorandi

“Si no sos tan fan del musical o se te pone denso, siento que acá orgánicamente la trama y la historia te va llevando y en el escenario pasan cosas, todo el tiempo, hay mucho estímulo. Van a pasar un gran momento porque van a disfrutar, se van a emocionar y sorprender”, concluyó Sofía, convincente.