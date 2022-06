Casi 30 años pasaron del debut de Daniella Mastricchio en “Chiquititas”. Debutó en la tira en 1995 cuando tenía a penas siete años e interpretó a Sol Rivera hasta 1998. Luego continuó con su carrera como actriz y en la actualidad se dedica tanto a la música como a la actuación.

Con un perfil más bajo que durante su estrellato en la ficción juvenil, la artista recordó aquella época y reconoció que se vivía un ambiente de mucha “exigencia”. Sus palabras llegan después de la denuncia de “maltrato” por parte de Juan Yacuzzi durante las grabaciones de “Cebollitas” que data de la misma época que la creación de Cris Morena.

Daniella Mastricchio, la "Chiquitita" que cantaba "Corazón con agujeritos"

“Depende el valor o el significado de lo que para uno signifique la palabra exigencia, para mí es real que estuvo pero yo soy muy autoexigente pero marcaron mi historia de grande, me formó con la responsabilidad y la producción fue equitativa desde la exigencia hasta la contención”, reconoció la intérprete de “Corazón con agujeritos” en “Radio Mitre”.

Y recordó cómo fue su experiencia en el set: “Yo siempre hablo desde mi experiencia, no solamente con Chiquititas, sino en general. No me puedo dejar llevar por lo que le pasó a otra persona. Yo no puedo juzgar lo que le pasó a otra persona. Estuve cuatro años en el programa y si hubiese habido algo raro lo hubiera notado”.

Qué dijo Daniella Mastricchio sobre la denuncia del actor de “Cebollitas”

De todas formas remarcó que “obviamente había un nivel de exigencia muy elevado como cada producción de Cris Morena”. “Todo tiene pros y contras, cuando sos chiquito no te das cuenta de la exposición que tenés en ese momento. Hoy es distinto, en ese momento no había redes sociales y eso ayudaba a que quedaba todo ahí en la intimidad. El termómetro era el teatro y ahí te dabas cuenta de la repercusión”, analizó.

Compone música. Foto: Instagram/daniellamastri

“No sé qué le habrá pasado a este chico. Tampoco escuché algo cercano”, dijo en cuanto al testimonio de Juan Yacuzzi sobre su época en la serie creada por Carlos Moreno y Andrés Vicente. “Yo tengo una cosa con la puntualidad que data de ese entonces, para mí la puntualidad cuando sabes que hay alguien esperándote me parece un gesto de respeto. Me enteré de la denuncia de ‘Cebollitas’, me lo dijeron. Yo medio que vivo en un táper”, aseguró.

Ahora es profesora de teatro Foto: Instagram/daniellamastri

Cómo luce hoy Daniella Mastricchio

La actriz continuó con su carrera en los medios. Es actriz, cantautora y youtuber. A través de su cuenta de Instagram (@daniellamastri) suma 79.5 mil seguidores y comparte fotos de su día a día, su familia y sus trabajos. Tiene tres hijos y está comprometida con Matías Fabiani, quien es instructor de Taekwondo.