Daniela Celis preocupó a sus seguidores al revelar el delicado estado de salud de sus gemelas: “Siento miedo y tristeza...”.

Daniela Celis, conocida por su participación en Gran Hermano, generó gran preocupación entre sus seguidores tras compartir un video en el que hablaba sobre el estado de salud de sus hijas, Aimé y Laia. En el material, la exconcursante de reality relató con seriedad y preocupación cómo evolucionaba la situación médica de las pequeñas, que se encuentran atravesando un cuadro de enfermedad.

Con un tono de calma y cercanía, Daniela explicó cómo estaban llevando la situación, agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores y prometió mantenerlos al tanto de cualquier novedad. A través de sus redes sociales, la influencer compartió este momento íntimo, transmitiendo tanto su angustia como su fortaleza en medio de la difícil situación.

Daniela Celis estuvo desconectada de las redes sociales y compartió la razón de su ausencia. “Tienen un cuadro viral, están pachuchas aún, ya mejorando”, comentó la exparticipante de Gran Hermano, refiriéndose a la enfermedad que afectó a sus hijas, Aimé y Laia.

“Fueron días muy difíciles, llenos de mucha contención y amor, días en los que solo sentía miedo y tristeza, pero tenía que mantenerme fuerte por ellas”, detalló Daniela. Además, explicó que las gemelas llegaron a tener picos de fiebre de 39,5°, 38,9° y 39,4°.

“Hay momentos en los que las dos solo quieren estar con mamá, y es muy difícil para mí no poder dividirme entre ellas. Se me parte el corazón no poder darles el 100% a cada una”, compartió la novia de Thiago Medina.

Luego, reflexionó: “Hago todo lo posible para que ambas puedan contar conmigo cuando me necesiten. Fueron días en los que tuve que cancelar compromisos laborales para estar más tiempo con ellas, y otros en los que tuve que salir, sonreír y aparentar que todo estaba bien, mientras mi mente seguía preocupada por ellas en casa”.

Daniela Celis experimentó sentimientos de culpa por alejarse de sus hijas, y por eso expresó: “Cada vez que salía de casa, se me partía el alma, pero me repetía a mí misma ‘lo haces por las bebas’”.