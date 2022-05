Dady Brieva, Thelma Fardín y Laura Novoa, están grabando una serie en la que el humorista le toca interpretar a un profesor denunciado por abuso sexual, y su víctima es nada más y nada menos que el papel que llevará a cabo la exPatito Feo.

Luego de la denuncia pública que hizo Fardín contra Juan Darthés y por el cual se está llevando a cabo un juicio en Brasil, Brieva reconoció angustiado cómo fue la escena de abuso que debieron filmar.

Invitado en Es por ahí (América), el actor reconoció que la escena “fue muy fuerte”. “Yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí pero no creí que me iba a afectar tanto. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso”, explicó.

Dady Brieva

Respecto al momento que debió filmar con Thelma, el exMidachi contó que antes lo charlaron y reconoció que fue la propia actriz quien lo “tranquilizaba”.

“No hago bien en decirlo, pero al final ella hace un alegato a mi, que aparentemente no tendría la oportunidad de hacerlo con la persona que pasó, así que cumplí con ese lugar”, señaló y destacó el trabajo de su compañera: “Ella es muy pendeja y me sorprendió que la lleva muy bien”.

Por otro lado, respecto a cómo enfrentó la escena, contó que “fue muy fuerte, muy difícil”, y que si bien no lo quería hacer fue su esposa, Mariela “La Chipi” Anchipi quien lo convenció.

“Está bueno que aparezca el varón en una historia visibilizada para que no quede en el recuerdo. Hubiese sido más fácil hacer otra cosa”, agregó.

Cómo está el juicio entre Thelma Fardín y Juan Darthén

A principio de este año, se conoció la noticia de que el juicio que había empezado en 2021 se había suspendido, ya que el Tribual Superior de Brasil decidió que no había jurisdicción para llevarlo a cabo.

Thelma Fardín presentó a la nueva abogada que se suma a su equipo contra la denuncia a Juan Darthés. Foto: Instagram/soythelmafardin

Sin embargo, meses después la propia Thelma Fardín fue quien, a través de las redes sociales, confirmó que los jueces revirtieron su decisión y el proceso legal seguirá su curso sin necesidad que tenga que volver a declarar.

“El proceso sigue avanzando. Lamentablemente no tiene los tiempos que desearían mi cuerpo y mi alma, como tantas otras, que no dan más. Pero a diferencia de muchos casos tengo el privilegio de ser oída en sede judicial y así tembién mis testigos. Aunque intentaron embarrar la cancha, suguimos firmes sentando un precedente histórico”, explicó