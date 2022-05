Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan en un juicio por difamación producto de las acusaciones por violencia de género de la actriz hacia el actor. Este presentó ante la corte un pedido de indemnización de 50 millones de dólares por daños a su imagen y pérdidas laborales, mientras que su ex pareja exige una indemnización por 100 millones de dólares.

Hasta el momento, el juicio iniciado a principio del mes de abril llegó a su decimoquinta sesión y, tras la misma, la Jueza Penney Azcarate, que es quien lleva el caso, decidió realizar un impasse de 11 días para que los equipos de asesoramiento de ambas partes revean sus estrategias y, la misma pueda descansar debido al gran nivel mediático del suceso.

Cuándo se reanudará el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Según anunció la Jueza Penney Azcarate, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard se reanudará el próximo 16 de mayo.

Cuándo se reanudará el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Es de esta forma que el litigio continuará en la fecha mencionada hasta, la presentación de los argumentos finales el 27 de mayo. Recordemos que, Johnny Depp testificó durante la segunda semana del juicio, mientras que, Amber Heard lo hizo el 4 y 5 de mayo.

Por qué Amber Heard echó a su equipo de relaciones públicas

Durante el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard por difamación, la actriz decidió a pocas horas de testificar cambiar su equipo de relaciones públicas tras la ola de críticas que recibió por parte de la prensa y el público.

Sin bien aún no se conoce cómo será el resultado del juicio, la gran mayoría del público expresó apoyar en el litigio al actor de Piratas del Caribe, aunque, desde ya, existe quienes apoyan a la actriz de Aquaman.

Por qué Amber Heard echó a su equipo de relaciones públicas. Foto: Web

Es en este sentido que, Amber Heard decidió probar con un nuevo equipo que se encargara de la prensa lo cual, sin embargo, fue calificado como una “mala jugada” por las mayorías y expertos independientes al caso.

Inclusive, el diario The New York Post publicó que la experta en campañas mediáticas Lis Smith aseguró que “es una locura cambiar de equipo en medio de una prueba como esta porque no te gustan los titulares”.

Por qué Amber Heard echó a su equipo de relaciones públicas. Foto: Google Fotos

Por su parte, la firma Precision Strategies, con quien venía trabajando la actriz, aseguró tras su despido que “no pueden reescribir la historia de lo que sucedió”.