La foto de un par de jeans con pequeños brillantes incrustados se hizo tendencia en Twitter. El motivo tenía que ver con su precio, el cual dejó a más de un usuario de la red social sorprendido.

La prenda es de una marca conocida y tiene un precio de $68mil pesos, por lo que el usuario que hizo el posteo decidió compararlo con un aviso de búsqueda de un departamento.

Esto se debe, ya que el valor es comparable, teniendo en cuenta que hace unos días se conoció que un salario mínimo no es suficiente para pagar un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires.

“Excelente dos Ambientes, muy Luminoso, a estrenar. Edificio con Sum, pisicina, Parrillas. Hall de acceso realizado con mármoles y/o porcelanato. Digno de Ver”, escribió el usuario @julietahbf en Twitter con humor.

Jeans Foto: Twitter

Los comentarios no tardaron en llegar en la publicación. Algunos preguntaron si el valor se debía a que los brillos eran cristales o algún tipo de joyería, pero la respuesta al buscar la web de la marca fue negativa.

El paraguas viral de Gucci y Adiddas

No es la primera vez que una prenda se hace viral en las redes sociales por su elevado precio. Hace unos días ocurrió lo mismo con un paraguas diseñado por la famosa firma Gucci.

Paraguas Gucci y Adiddas. Foto: Gucci

El objeto tenía un precio aproximado de 1.600 dólares, un valor que no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, ese no fue el único detalle que llamó la atención. El paraguas no ofrece ninguna protección contra la lluvia.

El paraguas hace parte de una colaboración entre Adidas y Gucci, el cual tiene como descripción: “Este artículo no es impermeable y está destinado a la protección solar o a un uso decorativo”.