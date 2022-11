Cómo comenzó la historia de amor de Flor Peña y Ramiro Ponce de León.

Flor Peña está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, a nivel profesional con sus diferentes proyectos laborales, y mucho más a nivel personal. La actriz argentina está a horas de dar el ‘Sí’ para prometerse amor incondicional con Ramiro Ponce de León, quien es su pareja hace más de nueve años.

El 19 de noviembre los flamantes novios tendrán una exclusiva ceremonia en Cafayate, Salta, a la que asistirán 150 invitados, para luego festejar en Buenos Aires el próximo 25 de noviembre, donde habrá más de 400 personas en el evento. Sin dudas, una apuesta espectacular para consagrar su amor.

La historia de amor de Flor Peña y Ramiro Ponce de León

Florencia y Ramiro se conocieron en 2013, durante el casamiento del hermano del abogado salteño con una de las mejores amigas de la actriz. De visita en Cortá por Lozano, la pareja hizo un recorrido por su historia de amor e hicieron estallar de risa a todos.

La pareja se conoce hace más de 9 años. Foto: Instagram

“Te acercaste, me preguntaste si quería un daikiri, me ofreciste uno y no volviste más. A lo cual que ‘si quiero la luna me la bajo’, fui yo a buscarlo y le traje uno a él. Es tu parte salteña, sos lento. Me ninguneó y funcionó”, le reprochó Flor a su futuro marido.

A pesar de que se van a casar, aseguran tener una pareja abierta. Foto: Instagram

Hacía un año que Peña estaba soltera luego de finalizar su relación con Mariano Otero, sin embargo, decidió apostar por un nuevo amor. “No nos separamos más. Bueno, es una manera de decir porque durante más de cinco años vivimos separados, yendo y viniendo”, confesó la actriz.

“Cuando lo conocí, no quería ni casarse, ni ser padre, ni formar una familia”, aseguró Flor que fue madre de Felipe en 2017 junto a Ramiro. Al año siguiente tuvieron que atravesar un complicado momento cuando apareció Eliana Mendoza, que asegura ser amante del abogado salteño. Sin embargo, Florencia aprovechó la situación para aclarar que no eran monogámicos.

Ramiro y Felipe, el hijo de 5 años que tienen con Flor. Foto: Instagram

“Hace mucho que no creo en la monogamia, pero sí en formar una pareja construida desde el amor absoluto. Y por ahí andamos”, se sinceró la conductora de #LPA que recordó cómo le pidió casamiento su pareja.

En abril Ramiro le propuso casamiento a Flor Peña. Foto: Instagram

“Habíamos cumplido nueve años, me llevó al hotel y me sorprendió porque la verdad es que él no es de hacer esas cosas. Me dio mucha ternura y le dije que sí. Nosotros nos íbamos a casar hace un tiempo, pero después se fue mi papá y ya no nos pareció que era el momento”, aseguró la exitosa actriz.