Casamiento de Flor Peña: cómo será su vestido de novia y más detalles sobre la ceremonia.

La historia de amor entre Flor Peña y el salteño Ramiro Ponce de León, comenzó hace 9 años, durante ese periodo tuvieron altibajos y mediáticas declaraciones, pero el amor estuvo por encima de todo. Además, construyeron una familia ensamblada y tuvieron a su primer hijo juntos.

Llegó el momento de sellar el vínculo no con una sino con dos celebraciones para su casamiento. La ceremonia será el 19 de noviembre en Salta, la provincia oriunda de su pareja y donde la actriz tiene una enorme y lujosa mansión.

Flor Peña se prepara para el gran día. Foto: instagram/flor_de_p

Mientras que la fiesta se festeja el 2 de diciembre en Buenos Aires, puntualmente en Benavides, junto a todos sus familiares y amigos, quienes superan los 400 invitados y un catering pensado en islas gastronómicas de lujo. Según trascendió El Polaco y Rodrigo Tapari, formarán parte del show.

Flor Peña pasará por el altar en Salta y luego tendrá su fiesta el Buenos Aires. Foto: Web

Cómo será el vestido de novia de Flor Peña

Para cada fecha, Flor Peña tiene preparado un vestido especial. Estos fueron diseñados por Camila Romano. La revista “Para ti” habló con la diseñadora y contó: “Para las dos ceremonias se pensaron propuestas muy distintas. Para la de Salta, partimos de la base de que es un contexto al aire libre, en un viñedo, y en la de Buenos Aires será mucha más fiesta, por eso pensamos en un diseño más descontracturado”.

Flor Peña en la prueba de su vestido de novia. Cabe destacar que este no será el diseño que use. (Foto: Gentileza/revista Hola/ Matías Salgado) Foto: Instagram

La revista “Hola” acompañó a Peña a la prueba de su vestido de novia, donde no mostró el diseño que lucirá, pero aseguró: “Yo no persigo las tendencias, sino que quiero sentirme plena, linda, y no estar disfrazada. La moda tiene mucho prejuicio con cuerpos voluptuosos como el mío. Y Cami respeta mi personalidad y mi onda, aunque, por supuesto, con Maggie, mi estilista, opinan en todo”.

Como será la boda de Flor Peña

La ceremonia en Salta se realizará en Tolombón, a 11 km del paraíso de Cafayate. La actriz no escatimó ni un centavo y se alojarán en un hotel de lujo que cerro sus puertas para la pareja. En esta oportunidad eligieron que sea algo más íntimo que en la fiesta de Buenos Aires, por eso, habrá 170 invitados.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León, enamorados Foto: Instagram/flor_de_p

La boda comenzará a las 18 hs y se llevará a cabo de una manera laica, ya que los casaran dos amigos de la pareja e ira una jueza de paz al lugar, según trascendió. Cabe destacar que la fiesta estará organizada por la empresa de Claudia Villafañe.

Cuál será el menú de la boda de Flor Peña

A través de un video en sus redes sociales, la también actriz dejó a sus más de 6 millones de seguidores espiar un poco de lo que se vivirá en forma privada en las próximas semanas.

A través de un video compartido por Instagram, Flor reveló que durante la velada se podrá comer desde platos tradicionales como empanadas hasta preparaciones más novedosas con flores comestibles.