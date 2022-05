Desde que comenzaron a trabajar juntos en “Sex”, la obra teatral de José María Muscari, el flechazo entre Christian Sancho y Celeste Muriega fue inmediato, tanto que a tres meses de confirmar la relación, anunciaron que se van a casar.

Como pasan mucho tiempo sobre el escenario y ensayando, el modelo consideró que el lugar apropiado para proponerle casamiento era el teatro. En plena función y detrás de escena hizo la propuesta.

“Estábamos entre cuadro y cuadro y me dijo ‘¿te casarías conmigo?’ Y le dije que sí. Después pensé, ‘me está tanteando’”, contó ella en diálogo con “Agarrate Catalina” (La Once Diez/Radio de la Ciudad). A lo que él agregó: “Me dijo que sí y nos gustó tanto la posibilidad que queremos hacer un compromiso pronto”.

Celeste Muriega y Christian Sancho. Foto: Instagram

Además, revelaron que le gustaría realizar una gran fiesta de compromiso. “Queremos que vuelva a suceder eso de la fiesta, estamos con ganas de un compromiso más fuerte. Estamos comprometidos con la relación, nos elegimos todos los días. Sería un sello extra a la relación, lo vamos a disfrutar los dos”, concluyó Celeste.

Las ganas de Christian Sancho y Celeste Muriega de ser padres juntos

Aunque Christian Sancho ya es padre de Camille y Gael, manifestó el deseo de tener un hijo con Celeste Muriega. Es que en estos meses que llevan de novios, desmintieron un rumor de embarazo, pero no descartaron ser padres más adelante.

“Ahora hay que disfrutar el noviazgo. Nos gusta mucho viajar y obviamente que cuando viene un hijo empieza otro estadio. Seguramente vamos a pasar este año de gira con Sex. Así que vamos a disfrutar de lo que nos gusta. Más adelante veremos”, respondió él ante la pregunta de Mariana Brey en “Socios del Espectáculo” (eltrece) de si estaban embarazados.