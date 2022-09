Catherine Fulop reaccionó al rumor de embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Esta semana comenzaron a circular rumores de embarazo de Oriana Sabatini con Paulo Dybala. Todo comenzó por el llamativo gesto del futbolista para celebrar un gol: se chupó el dedo, lo que en el ámbito del fútbol suele asociarse a la paternidad.

La seña ocurrió el lunes en el partido entre Empoli y Roma y fue tranmitido en Europa. Las imágenes llegaron a la Argentina gracias a las redes sociales y las versiones sobre a dulce espera de un bebé en la pareja no tardaron en llegar.

Festejaron sus cuatro años de amor Foto: Instagram/orianasabatini

Ante estas sospechas reaccionó Catherine Fulop y despejó todas las dudas. La actriz venezolana fue abordada por “Intrusos” y al ser consultada confesó que también se había ilusionado con convertirse en abuela por primera vez.

Su primera teoría fue que el gesto de Dybala estaba dirigido a un compañero. “Creo que es por uno de los compañeros. Porque justo fue a abrazar a uno de los compañeros”, explicó. Pero con la duda plantada, la artista decidió hacer una videollamada con Oriana, quien está en Italia, para preguntarle.

Oriana Sabatini tomando sol

La joven artista atendió a su madre al instante mientras estaba en pleno tratamiento de tintura. De todas formas no le molestó aparecer unos momentos a cámara y aclarar los trascendidos.

“Ori, me están haciendo una nota, porque ayer Paulo cuando festejó el gol y se chupo el dedo”, comenzó Cathy Fulop, y la también cantante confesó: “¡Ay, los amo! Pero, no. Yo temblé. A mí también se me llenó un poquito el cul* de preguntas, pero no. Imposible. No. Es una seña como de mate”.

Ante la respuesta de su hija, la esposa de Ova Sabatini, se mostró un poc triste y a corazón abierto expresó: “Qué desilusión”.