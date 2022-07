En las últimas horas, se volvió viral un video de la presentación oficial de Paulo Dybala ante los hinchas de la Roma, el equipo del fútbol al que se sumó el argentino. Por supuesto, no pudo faltar el saludo y la emoción de su novia Oriana Sabatini.

A través de su cuenta de Instagram, Oriana Sabatini compartió un video donde se lo ve a Paulo Dybala ante un mar de gente que se acercó a recibirlo. La cantante no pudo contener su felicidad y le dedicó un emotivo mensaje: “Una gran bienvenida para una gran persona.”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Foto: Instagram/orianasabatini

Por supuesto, la hija de Catherine Fulop no pudo evitar confesarle nuevamente su amor al cordobés públicamente. “Te amo mi amor, te lo merecés” agregó en su publicación.

De esta manera, Oriana se suma a la “Dybalamanía” que se desató en la ciudad de Roma, Italia por el jugador argentino y decidió demostrar su apoyo incondicional hacia su novio.

Oriana Sabatini felicitó a Paulo Dybala por su presentación en Roma Foto: Instagram

“Te amo cada día un poco más”: el mensaje de Oriana Sabatini a Paulo Dybala en un nuevo aniversario

Desde su perfil de Instagram, la también cantante compartió dos fotos con su amado: disfrutando de un día de playa a bordo de un yate y muy enamorados.

“Cuatro años que se me pasaron volando pero al mismo tiempo no porque de alguna manera siento que te conozco de toda la vida, te amo cada día un poco más aunque parezca que ya no entra tanto amor, me hacés demasiado feliz”, fueron sus dulces palabras.

Por su parte, el futbolista también le dedicó un tierno posteo en su cuenta pública. Dybala subió una secuencia de tres imágenes, también de sus últimas vacaciones pero luego de una partido de paddle. “Porque con vos siempre gané. Felices 4 años mi amor... Te Amo”, expresó.