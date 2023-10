Cande Tinelli anunció que se casa con Coti Sorokin: los detalles de la boda

Cande Tinelli es una de las figuras del espectáculo que siempre genera noticias con lo que hace o dice. La hija del conductor tiene una fuerte personalidad y no tiene problemas de enfrentar a las críticas en las redes sociales.

La hija de Marcelo Tinelli está en pareja con el músico Coti Sorokin hace varios años, a pesar de que la pareja sufrió varias crisis como la que vivieron al comienzo de este año en donde estuvieron separados por muchos meses.

Cande Tinelli y Coti Sorokin anunciaron su casamiento Foto: gentileza Gente

Luego decidieron darse una nueva oportunidad y anunciaron públicamente que se reconciliaron con la presentación de un tema juntos llamado “Quiero Verte”. A partir de allí se muestran muy enamorados y se acompañan en sus proyectos personales.

Cande Tinelli y Coti Sorokin anunciaron una nueva noticia

Fue en el ciclo televisivo de LAM que anunciaron un nuevo enigmático que estaría relacionado con una boda. Según informó Maite Peñoñori en el programa, la hija de Marcelo Tinelli confirmó que se casa con el cantante.

Luego dieron más detalles del futuro enlace por lo que se espera una fiesta para marzo de 2024 en Punta del Este, donde Marcelo Tinelli tiene una casa familiar.

Ángel de Brito contó que habló con la famosa: “Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije ‘mirá que lo tenemos muy confirmado’ y ahí me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos’, para marzo, me dijo”.

Por su parte, Yanina Latorre, panelista del programa, dio su opinión sobre el casamiento de la hija de Marcelo Tinelli y el músico y sostuvo que no le tiene mucha fé. “Él es muy celoso, tóxico, no la deja juntarse con las amigas... una vez la había dejado encerrada en el departamento para que no saliera”, comentó.