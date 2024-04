¿Buenos términos? Barbie Muriel reveló detalles sobre su vínculo con Valeria Ojeda, mujer de Jorge Rojas

Barbie Muriel aun tendría muchas historias que contar su relación con Jorge Rojas. Tras estar juntos por más de 20 años y perder un bebé, la modelo buscaría dar un cierre a ese ciclo al brindar diferentes notas a los medios de comunicación.

“Perdí un bebé y no había podido curar esa herida. He estado en muchas terapias de autoconocimiento para sanar el corazón y el alma, y esto es parte del proceso”, destacó la modelo a Socios del Espectáculo.

Entretanto, una de las medidas que buscó utilizar Muriel es confesar su relación con Valeria Ojeda. La misma, es la actual pareja de Jorge Rojas.

Qué dijo Barbie Muriel sobre su relación con la esposa de Jorge Rojas

En una entrevista con el programa A la Tarde, la modelo expresó que Ojeda conocía la relación que tenía con el integrante de Los Nocheros desde hacía mucho tiempo. Incluso, aseguró que ella los encontró en situaciones íntimas y no se inmutaba.

“Ella conoce sobre su relación conmigo desde hace mucho tiempo, incluso muchas veces llegaba y nos encontraba teniendo relaciones íntimas, pero cerraba la puerta y listo”, destacó Muriel sobre su relación con la que sería esposa de Rojas.

Seguidamente, la modelo aseguró que Jorge Rojas no empezó su relación con Valeria Ojeda de forma tradicional. En este sentido, reveló que la mujer habría quedado embarazada previo que fueran novios.

“Cuando Valeria queda embarazada, ellos todavía no eran novios”, aseguró Barbie Muriel sobre el primo paso importante en la relación de Valeria Ojeda con el cantante.

Jorge Rojas con su actual esposa, Valeria Ojeda y sus dos niños. Foto: Paparazzi

Finalmente, Barbie sentenció que la relación entre ambos no era algo oculto. Por tanto, Valeria Ojeda no se sorprendió y lo aceptó. “Esto no era algo oculto, para todos era algo oficial. Ella no estaba sorprendida y aceptó”, concluyó Muriel.

La historia entre Barbie Muriel y Jorge Rojas

Desde otro ámbito, la modelo reveló cómo fue el comienzo de su relación con Jorge Rojas. En este sentido, entabló que siempre se encontraban en festivales porque era bailarina de folckore.

Quién es Barbie Muriel, la supuesta amante de Jorge Rojas Foto: web

No osbtante, su primer contacto físico fue cuando casi cumplía 18 años. Ahí, el cantante le propuso darle un regalo de cumpleaños a las 12: darle un beso.

“Fue llegando a los 17, que ya podía tener decisiones más autónomas, y él siempre ha sido muy cariñoso, un seductor y es muy galán. Él tenía una fecha en Gran Rex y a las doce era mi cumpleaños de 18. Cuando terminó el show me preguntó si me podía dar mi regalo de cumpleaños, le dije que sí y me dio un beso”, recordó la modelo.