¿Más infidelidades? La amante de Jorge Rojas ventiló más información sobre el cantante

Barbie Muriel y Jorge Rojas son los nombres más destacados en todos los titulares argentinos. Tras revelar la relación con el cantante en sus redes sociales, la modelo ha generado impacto en todos los fanáticos por el vínculo largo entre ambos, dado que empezó desde que ella tenía 17 años.

“Hace más de 20 años que tenemos esta relación. A él lo conocí cuando tenía 14 y la relación empezó a mis 17 años”, confesó Muriel en el programa Intrusos (América TV).

Tras su larga relación, Barbie Muriel decidió romper el silencio y dar mayores detalles de su vínculo, que podría ser conocido por la actual esposa de Rojas.

Qué datos reveló la amante de Jorge Rojas

En principio, la modelo reveló a Socios del Espectáculo las razones detrás de sus revelaciones. En este sentido, entabló que fue una manera de sanar la perdida de su bebé, que ocurrió un 12 de abril de 2018.

“Perdí un bebé y no había podido curar esa herida. He estado en muchas terapias de autoconocimiento para sanar el corazón y el alma, y esto es parte del proceso”, confesó Muriel, quien agregó: “Tenía una mochila muy grande”.

Seguidamente, Barbie Muriel determinó que si bien su entorno cercano lo sabía, no había podido hablar de su vínculo al público por algunos contratos de confidencialidad con Rojas. Desde este ámbito, aseguró que el cantante de “Los Nocheros” vivía bajo ciertas estructuras.

“Si bien mi entorno lo sabía, no podía expresarme libremente por algunos acuerdos de confidencialidad con Jorge (...) Hacia la audiencia no pudimos plasmarlo de esa forma, porque el vivía en otro formato con otras estructuras”, aseguró Barbie Muriel sobre por qué no habría dicho al úblico su relación con Jorge Rojas.

Quién es Barbie Muriel, la supuesta amante de Jorge Rojas Foto: web

En cuanto a la formalidad de su vínculo, Barbie Muriel sentenció que el cantante conformaría “una cadena de infidelidades”. Esto, dado que Jorge tendría seis hijos con cinco mujeres diferentes.

“Esto es una cadena de infidelidades. Jorge tiene 6 hijos de 5 mamás diferentes”, advirtió la amante de más de 20 años de Jorge Rojas.

Quién es Barbie Muriel, la supuesta amante de Jorge Rojas Foto: web

Finalmente, la entrevista tuvo un final inesperado en Socios del Espectáculo. Desde este punto, cuando comenzaron a mostrar un reality en donde ella participó, la residente de Estados Unidos decidió irse de la nota.