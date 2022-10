Brenda asnicar deslumbró con su combinación de colores en la fiesta Bresh pero un detalle se robó toda la atención

Brenda Asnicar es parte de la tarde de muchos millenials con su interpretación en “Patito Feo” reencarnando el papel de “Antonella” la villana de la protagonista.

Brenda Asnicar tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

A lo largo de su carrera, formó parte de decenas de elencos como “Cumbia Ninja”, “Corazón valiente”, “Por amarte así”, “Los únicos”, entre otros. Desde los once años no deja de perfeccionarse en una de sus pasiones, la actuación.

A sus 31 años, sigue disfrutando de salidas junto a sus amigas, el fin de semana pasado, hizo su aparición en la fiesta Bresh, uno de los eventos más famosos a nivel país.

Allí lució una peculiar combinación de colores en su outfit. Escogió un jean tiro bajo, que es un clásico en esta temporada, de color verde desgastado y no es la única prenda que está súper en auge en este momento. Si no que también vistió un mini top en tono fucsia, en composé con unos guantes de tul.

Aquellos guantes te pueden hacer acordar a la moda del 2007, donde “Patito Feo”, la telenovela infantil, impone las pulseras y los guantes de colores.

Para completar un atuendo, los accesorios son un 50% del finalizado y Brenda lo sabe. Polémica en sus vestimentas decidió llevar un choker repleto de brillos con la palabra “bandida”.

Los excesos en la vida de Brenda Asnicar

La excesiva exposición desde tan joven le generó una paranoia que al día de hoy padece. Y es que no debe ser fácil lidiar con tanta fama desde temprana edad.

“Me pasó en muchos momentos de mi carrera. Me ha pasado de estar con amiguitas nuevas que me decían ‘vamos este fin de semana y nos fumamos un porro’ y yo le decía que no fumaba porro. Yo en ese momento tenía 16 años”, recordó la actriz.

Brenda Asnicar estuvo muy expuesta desde muy chica. Foto: Instagram/Basnicar

Y si bien no siempre supo con quién rodearse, hoy en día se muestra muy feliz frente a su millón de seguidores en las redes sociales.