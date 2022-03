Hace tan solo pocos meses que Benjamín Vicuña sale con Eli Sulichin, a quien conoció por medio de Pampita. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la habría engañado con Kika Silva, una modelo y presentadora chilena.

Todo iba bien con Eli Sulichin, pero surgió el rumor que vincula a Vicuña con otra mujer

“La información llegó de Chile, como la versión del romance con una tal Kika. ¿Lo desmentís?”, le preguntó el notero de “Socios del Espectáculo”(Eltrece) al actor. A lo que él respondió: “Si tengo que salir a aclarar todo... Kika es amiga. Soy amigo de su pareja. La conozco hace 20 mil años. Coincidimos en un evento”.

Y furioso agregó: “Pero ya está, me tienen medio de punto, chicos. Yo creo que ya está, que ya fue. Déjenme trabajar tranquilo”.

Además de ser modelo, también ha ejercido el rol de panelista en distintos shows

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

“Yo a ustedes los dejo trabajar. Tengo la mejor onda. Les deseo que tengan laburo y éxito. Sé que también entre ustedes, a veces, corre sangre, pero a mí no me queda una gota más de sangre. Así que déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer, que me ha costado bastante la vida”, sentenció.

Cabe destacar, que la confirmación del supuesto romance entre los chilenos la hizo Mariela Sotomayor, periodista del país vecino.

“Ya de novio con Eli, Benjamín coqueteaba con esta chica, Kika Silva, que es una modelo e influencer muy conocida en Chile. Se fue de un evento en Chile con ella”, comentó.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el vínculo de su madre y la China Suárez

Hace varios días, que se habla de que Isabel Luco, la madre de Benjamín Vicuña, haría hasta lo imposible para quedarse con la casa en la que está viviendo la China Suárez con sus tres hijos.

Es por esto, que en diálogo con el actor para Primicias Ya, le consultaron al respecto y él aclaró la situación.

Benjamín Vicuña negó todos los rumores respecto a su madre y su influencia en su separación de la China Suárez

“Es triste lo que se escucha que dicen. “Que mi mamá ya sea un personaje en la farándula es lo peor que me puede pasar. Yo vivo solo desde los 16 años, tengo un vínculo con ella maravilloso, de respeto, de cariño. Ella no tiene ningún tipo de injerencia sobre mi vida, ni mis decisiones, ni mis hijos, ni mis ex”, expresó.

Además, explicó que no tiene “mamitis” como anduvieron comentando, ya que se independizó desde muy chico y no la ve tan seguido, ya que ella vive en Chile y también en Inglaterra.