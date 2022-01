Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca, en otro aniversario de su fallecimiento. El actor compartió una foto de la pequeña, que murió el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía tan solo 6 años tras unas vacaciones en familia en México, en su perfil de Instagram.

La foto que compartió Benjamín para recordar a su hija Blanca Vicuña. Foto: Instagram

Recientemente, el actor chileno habló con el periodista Luis Corbacho a corazón abierto sobre la partida de su hija, fruto de su amor con Pampita Ardohain.

En diálogo para la revista El Planeta Urbano, expresó: “Mi hija Blanca murió tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad, no se pudo prever ni acusar a nadie, está en el aire, es el destino, la vida”.

Vicuña y Blanca, su pequeña hija que falleció en 2012.

A su vez, habló sobre cómo transitó el dolor. “Hice lo que pude”, afirmó. Además, confesó que durante un tiempo eligió evadir el sufrimiento pero admitió que eso le “volvió como un búmeran”.

“Hay que entender que la vida es un abanico de momentos y que no existe una sola sensación. Parte de la vida es el desamor, la desilusión, y yo creo que lo importante es no querer evadir justamente la vida; intentar aprender algo, estar consciente, estar despierto, transitarla”, agregó.

Benjamín Vicuña también reveló que sigue adelante porque tiene muchos hijos y que ellos son su motor.