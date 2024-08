Barbie Muriel reapareció en los medios y apuntó contra Jorge Rojas: “Es un cobarde”

A fines de abril, un romance habría ocupado las tendencias en todos los medios de comunicación y redes sociales. Se trataba de Jorge Rojas, integrante de Los Nocheros, y Barbie Muriel, una relación oculta que perduró por más de 20 años.

“Hace más de 20 años que tenemos esta relación. A él lo conocí cuando tenía 14 y la relación empezó a mis 17 años”, expresó la modelo en una entrevista especial para Intrusos (América TV).

Ahora bien, tras revelar algunos datos sobre su relación, la modelo desapareció de los medios. Sin embargo, a tres meses de su ausencia, reapareció con una nueva actitud hacia su examante.

La contundente postura de Barbie Muriel contra Jorge Rojas

Muriel decidió hablar nuevamente ante las cámaras desde Socios del Espectáculo. Allí, sentenció que el cantante era una persona que profesaba el concepto familiar pese a no cumplirlo con sus acciones.

“Él tiene una fundación donde profesa el tema familiar, pero él tenía una doble familia. Dice que hay que ser un buen papá, pero no trabaja de esa forma”, aseveró Barbie Muriel con fuerza.

Seguidamente, respecto a su vínculo actual con Rojas, determinó que el cantante no le volvió a escribir. Por tanto, concluyó que era una persona cobarde.

Barbie Muriel, la examante de Jorge Rojas, le pegó a Shakira, Maluma y a los colombianos por la final de la Copa América Foto: web

“Él no me volvió a escribir ni llamar. No sé si me atiende, si yo lo llamo. Es un poco cobarde”, destacó la modelo sobre su relación actual con el cantante.

Barbie Muriel y su relación rota con Jorge Rojas

Bajo esa misma línea, la influencer reflexionó sobre su vínculo con el músico. Ahí, estableció que si ella hubiese hablado de su romance en años anteriores, la hubiese manipulado a través del miedo.

Quién es Barbie Muriel, la supuesta amante de Jorge Rojas Foto: web

“Si esto hubiese sucedido 5 o 7 años atrás, hubiese sido terrible. Él me hubiera amenazado o manipulado desde el miedo que es su mejor herramienta. Él no es lo que dice ni lo que canta”, determinó la modelo.

Finalmente, Barbie Muriel confirmó que Valeria Ojeda, la pareja del cantante, le escribió para decirle que dejara de lastimarse a sí misma. Algo que no le habría caído muy bien a la modelo.

Jorge Rojas con su actual esposa, Valeria Ojeda y sus dos niños. Foto: Paparazzi

“Me escribió un mensaje hace poco y me habló desde un lugar medio de superioridad. Me pidió que dejara de lastimarme a mí misma, entonces no entendió nada porque justamente es lo que estoy dejando de hacer y estoy sanando (...) El amor que sentía se ha transformado en compasión. No tengo nostalgia ni tristeza”, cerró la modelo.