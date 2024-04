Así es la historia oculta de amor entre Jorge Rojas y Barbie Muriel, su amante

Jorge Rojas y Barbie Muriel han formado parte de los titulares argentinos. Luego que la modelo confirmara su relación de más de 20 años, los fanáticos buscarían conocer más detalles sobre la misma.

Es por ello que la modelo residente de Estados Unidos creó una carpeta con historias destacadas con Jorge Rojas. De esa manera, habría un vistazo exclusivo de su relación.

Cómo es la relación entre Jorge Rojas y su amante según las redes sociales

Ahora bien, los videos e imágenes exclusivas fueron compartidas por la modelo en su Instagram. Ahí, se destacan fotos de la joven en el dormitorio con el cantante y videos más caseros donde aparece Rojas durmiendo.

Barbie Muriel, amante de Jorge Rojas, en su dormitorio junto al cantante. Foto: @barbiemuriel

“¿¿Otra despertadita así bombóm??”, destacó en una historia donde se ve a la joven durmiendo con Rojas en su dormitorio.

Seguidamente, la influencer se mostraba en los conciertos de Rojas o trabajando con él. Asimismo, destacaba momentos de pareja como cuando ella agarró una camisa del integrante de Los Nocheros como pijama.

“Bueno...ahora tengo yo un pijama”, recalcó la joven mientras mostraba una camisa negra del compositor en su baño.

Respecto al status de su vínculo, la joven también guardó su respuesta. Desde este punto, determinó que es un vínculo real y verdadero.

“Bueno, es algo real, es algo verdadero. Es un vínculo que ha prevalecido en el tiempo y es eso. Entonces, yo siempre estoy compartiendo mis cosas de trabajo pero siento el llamado de contarle los secretos de tu vida”, confesó Barbie Muriel sobre su relación con Jorge Rojas.

Finalmente, la influencer presentó cómo era el músico desde el ámbito de pareja. En este caso, publicó una foto de ella en una videollamada con él y un video dónde estaba componiendo una canción.

“Si no me vas a mirar así que no me mire”, destacó la joven sobre sus videollamadas con Rojas, a lo que agregó en otra historia: “En casita le salen tremendas canciones”.

Videollamadas entre Barbie Muriel y Jorge Rojas. Ambos se conocen desde que ella era adolescente. Foto: @barbiemuriel

Cómo es la relación de Barbie Muriel con la esposa de Jorge Rojas

Desde otro aspecto, la modelo reveló en una entrevista sobre su relación con la Valeria Ojeda, mujer actual del cantante. En este sentido, confesó que la misma ya sabía de su vínculo desde hacía mucho tiempo y que incluso los ha captado en situaciones íntimas.